https://ria.ru/20241113/milyaev-1983459025.html

Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития

Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития - РИА Новости, 13.11.2024

Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник принял участие в стратегической сессию по национальным целям развития РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:23

2024-11-13T11:23

2024-11-13T11:23

тульская область

дмитрий миляев

тульская область

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник принял участие в стратегической сессию по национальным целям развития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сессию провел в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Участники обсудили проект единого плана по достижению национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года. На официальном сайте правительства РФ указано, что, по словам Мишустина, план свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций. "По сути, это будет такой современный цифровой интерфейс, который покажет, что, где и как предстоит сделать для выполнения семи стратегических задач. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", - приводятся на сайте правительства РФ слова Мишустина. Миляев отметил, что единый план должен отражать специфику развития регионов. "Учет особенностей и возможностей каждого субъекта позволит сконцентрировать ресурсы и действия государственных органов, бизнеса и общества вокруг ключевых целей, определенных президентом. Скорейшее принятие единого плана до 2036 года обеспечит регионам возможность своевременной корректировки планов по выполнению поставленных задач", – цитирует пресс-служба Миляева.

https://ria.ru/20241112/migranty-1983278286.html

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тульская область

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дмитрий миляев, тульская область