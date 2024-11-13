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Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития - РИА Новости, 13.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
11:23 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/milyaev-1983459025.html
Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития
Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития - РИА Новости, 13.11.2024
Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник принял участие в стратегической сессию по национальным целям развития РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:23
2024-11-13T11:23
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник принял участие в стратегической сессию по национальным целям развития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сессию провел в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Участники обсудили проект единого плана по достижению национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года. На официальном сайте правительства РФ указано, что, по словам Мишустина, план свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций. "По сути, это будет такой современный цифровой интерфейс, который покажет, что, где и как предстоит сделать для выполнения семи стратегических задач. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", - приводятся на сайте правительства РФ слова Мишустина. Миляев отметил, что единый план должен отражать специфику развития регионов. "Учет особенностей и возможностей каждого субъекта позволит сконцентрировать ресурсы и действия государственных органов, бизнеса и общества вокруг ключевых целей, определенных президентом. Скорейшее принятие единого плана до 2036 года обеспечит регионам возможность своевременной корректировки планов по выполнению поставленных задач", – цитирует пресс-служба Миляева.
https://ria.ru/20241112/migranty-1983278286.html
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дмитрий миляев, тульская область
Тульская область, Дмитрий Миляев, Тульская область

Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития

© Фото : Тульская область/TelegramГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Тульская область/Telegram
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник принял участие в стратегической сессию по национальным целям развития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сессию провел в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
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Участники обсудили проект единого плана по достижению национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
На официальном сайте правительства РФ указано, что, по словам Мишустина, план свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций.
"По сути, это будет такой современный цифровой интерфейс, который покажет, что, где и как предстоит сделать для выполнения семи стратегических задач. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", - приводятся на сайте правительства РФ слова Мишустина.
Миляев отметил, что единый план должен отражать специфику развития регионов.
"Учет особенностей и возможностей каждого субъекта позволит сконцентрировать ресурсы и действия государственных органов, бизнеса и общества вокруг ключевых целей, определенных президентом. Скорейшее принятие единого плана до 2036 года обеспечит регионам возможность своевременной корректировки планов по выполнению поставленных задач", – цитирует пресс-служба Миляева.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Тульская областьДмитрий МиляевТульская область
 
 
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