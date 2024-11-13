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В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 13.11.2024 (обновлено: 08:37 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/melnichenko-1983423266.html
В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА
В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024
В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА
Три беспилотника упали в лесном массиве около поселка Монтажный в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:17
2024-11-13T08:37
пенза
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три беспилотника упали в лесном массиве около поселка Монтажный в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. "По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты", — написал он. По словам губернатора, на месте работают все службы экстренного реагирования.Как сообщило Минобороны России, всего за ночь силы ПВО уничтожили 29 дронов над российскими регионами. Наибольшее число ликвидированных БПЛА пришлось на Курскую и Белгородскую области.
https://ria.ru/20241112/moldaviya-1983372102.html
пенза
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пенза, пензенская область, олег мельниченко, происшествия
Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА

Мельниченко: в лесном массиве под Пензой нашли три упавших беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три беспилотника упали в лесном массиве около поселка Монтажный в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты", — написал он.
По словам губернатора, на месте работают все службы экстренного реагирования.
Как сообщило Минобороны России, всего за ночь силы ПВО уничтожили 29 дронов над российскими регионами. Наибольшее число ликвидированных БПЛА пришлось на Курскую и Белгородскую области.
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Специальная военная операция на УкраинеПензаПензенская областьОлег МельниченкоПроисшествия
 
 
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