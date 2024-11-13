https://ria.ru/20241113/melnichenko-1983423266.html

В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА

В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА - РИА Новости, 13.11.2024

В лесном массиве в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА

Три беспилотника упали в лесном массиве около поселка Монтажный в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:17

2024-11-13T06:17

2024-11-13T08:37

пенза

пензенская область

олег мельниченко

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три беспилотника упали в лесном массиве около поселка Монтажный в Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. "По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты", — написал он. По словам губернатора, на месте работают все службы экстренного реагирования.Как сообщило Минобороны России, всего за ночь силы ПВО уничтожили 29 дронов над российскими регионами. Наибольшее число ликвидированных БПЛА пришлось на Курскую и Белгородскую области.

https://ria.ru/20241112/moldaviya-1983372102.html

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