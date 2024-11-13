https://ria.ru/20241113/mask-1983599607.html

В США рассказали, почему Маск раздражает окружение Трампа

В США рассказали, почему Маск раздражает окружение Трампа - РИА Новости, 14.11.2024

В США рассказали, почему Маск раздражает окружение Трампа

Постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с победителем выборов президента США Дональдом Трампом и его поведение начинают раздражать круг... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-13T18:39

2024-11-13T18:39

2024-11-14T00:25

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сша

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

nbc

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с победителем выборов президента США Дональдом Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, по их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент, сообщает телеканал NBC о ссылкой на источники. "Практически постоянное присутствие Маска в (резиденции Трампа - ред.) Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало обременять людей, который принадлежат к кругу близких людей Трампа дольше, чем (Маск - ред.). (Эти люди - ред.) считают, что Маск выходит за рамки своей роли в переходе власти", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечают собеседники NBC, Маск очень агрессивно отстаивает свои взгляды на то, каким должен стать второй президентский срок Трампа, и, таким образом, "наступает на пятки" остальным членам команды победителя выборов. "Он ведет себя так, будто он сопрезидент... И он, конечно, приписывает себе львиную долю заслуги в победе президента... Он пытается заставить президента Трампа чувствовать себя в долгу перед ним", - приводит телеканал слова одного из источников. Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983242930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc, выборы президента сша — 2024