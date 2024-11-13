https://ria.ru/20241113/lyulin-1983607533.html

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил рост экономики региона

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил рост экономики региона - РИА Новости, 13.11.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин отметил рост экономики региона

Экономика Нижегородской области показывает устойчивый рост, за девять месяцев 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 3,5%, заявил председатель... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:05

2024-11-13T19:05

2024-11-13T19:05

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Экономика Нижегородской области показывает устойчивый рост, за девять месяцев 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 3,5%, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Восемь комитетов регионального парламента поддержали прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период – на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Несмотря на серьезные внешнеполитические вызовы и существующую турбулентность, экономика региона показывает устойчивый рост. За девять месяцев 2024 года валовой региональный продукт вырос на 3,5%. Наибольший вклад в его прирост внесли оптово-розничная торговля, обрабатывающие производства, сектор ИT и науки. По итогам 2024 года ожидается прирост ВРП на уровне 4%. При этом номинал ВРП в текущем году составит более 3 триллионов рублей – это почти в два раза больше, чем в 2020 году", - цитирует Люлина пресс-служба регионального парламента. Основными драйверами роста экономики в среднесрочной перспективе, по его словам, должны стать отрасли, ориентированные на внутренний потребительский спрос, инвестиционный спрос, новые технологии, а также отрасли, развивающие человеческий капитал. Инвестиционная активность в регионе в 2025-2027 годах в соответствии с базовым вариантом прогнозируется с ростом 3,3-5% в сопоставимых ценах ежегодно. Этому будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов, прежде всего в обрабатывающих производствах. Другим значимым фактором роста инвестиций будет привлечение бюджетных средств на реализацию крупных инфраструктурных проектов – продление станций метро, модернизацию городского электротранспорта, строительство дублера проспекта Гагарина. По итогам обсуждения комитеты пришли к заключению, что прогноз, представленный правительством Нижегородской области, может рассматриваться в качестве основы для формирования областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Как подчеркнул Люлин, Нижегородская область выполняет все необходимые социальные обязательства перед гражданами, обеспечивает развитие экономики, реализацию инфраструктурных проектов, в бюджет будут заложены средства на софинансирование нацпроектов и решение задач, поставленных президентом России. Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что параметры бюджета-2025 выше первоначальных доходов и расходов бюджета 2024 года, уже сейчас фиксируется рост по многим ключевым госпрограммам. При этом большая часть федеральных средств для реализации новых нацпроектов будет распределена ко второму чтению проекта бюджета РФ, после чего будут подготовлены поправки в бюджет области. "Восемь комитетов регионального парламента обсудили проект областного бюджета и рекомендовали его к принятию в первом чтении. Депутаты обменялись мнениями, высказали рекомендации, которые будут переданы на рассмотрение профильного комитета по бюджету и налогам. Но традиционно самые жаркие дискуссии и наибольшее количество поправок парламентариев касаются уже второго чтения бюджета, когда мы рассматриваем не общие параметры, а конкретные направления финансирования и статьи расходов. Будем и дальше вместе с правительством области работать над проектом областного бюджета-2025", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области.

https://ria.ru/20241031/lyulin-1981198862.html

https://ria.ru/20241017/lyulin-1978553663.html

https://ria.ru/20241007/finansy-1976729888.html

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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)