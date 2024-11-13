https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983488962.html

Детские омбудсмены получат доверенности для вступления в судебные процессы

Детские омбудсмены получат доверенности для вступления в судебные процессы - РИА Новости, 13.11.2024

Детские омбудсмены получат доверенности для вступления в судебные процессы

Региональным уполномоченным по правам ребенка будут выдавать доверенности для вступления в судебный процесс по восстановлению в родительских правах, сообщила... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:37

2024-11-13T12:37

2024-11-13T12:37

общество

новосибирск

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мария львова-белова

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Региональным уполномоченным по правам ребенка будут выдавать доверенности для вступления в судебный процесс по восстановлению в родительских правах, сообщила федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Отдельно хочу отметить наши усилия по восстановлению в родительских правах, отмены ограничений… Сейчас мы активно начинаем участвовать в судах, будем выдавать региональным уполномоченным доверенность для вступления в судебный процесс", - сообщила Львова-Белова на на пленарном заседании форума. Детский омбудсмен отметила, что такая мера поспособствует защите прав и законных интересов детей.

https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983437117.html

https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983487935.html

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общество, новосибирск, россия, мария львова-белова