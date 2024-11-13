https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983487935.html
Львова-Белова рассказала о планах по профилактике социального сиротства
Львова-Белова рассказала о планах по профилактике социального сиротства - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о планах по профилактике социального сиротства
Специальные центры совместного пребывания детей и родителей для сложных случаев урегулирования ситуации в семье и профилактики социального сиротства будут... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:31
2024-11-13T12:31
2024-11-13T12:33
общество
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новосибирск
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Специальные центры совместного пребывания детей и родителей для сложных случаев урегулирования ситуации в семье и профилактики социального сиротства будут создаваться в России, заявила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Сегодня важным шагом для института уполномоченных станет создание новой инфраструктуры – центров совместного пребывания детей и родителей, когда мы не разлучаем их, а помещая в такие стационары, одновременно работаем и с семьей, и с ребенком", - сказала она журналистам в Новосибирске. Детский омбудсмен отметила, что проведенное ее аппаратом исследование показало: жестокое обращение родителей с детьми в настоящее время лишь в 2% случаев становится причиной для помещения ребенка в специализированный стационар и требует разлучения ребенка с родителями. Все остальные случаи, по ее словам, возможно отрабатывать без разлучения семьи и ребенка. Львова-Белова рассказала, что в настоящее время в рамках всероссийской инспекции ее команда во всех регионах страны проверяет все от государственных программ, в которых прописаны показатели по профилактике социального сиротства, до работы по профилактике, социальной адресной помощи семьям с детьми. "А в чем она выражается? Это социальные работники, которые одновременно помогают и семьям, и пожилым, и людям с инвалидностью, или это грамотные кураторы семей, которые знают, как выстроить этот алгоритм помощи, который будет заключаться не в продуктовом наборе, не в рейдах и беседах, а в пошаговой реабилитации этой семьи?.. Все это в рамках инспекции мы сейчас проверяем и по итогам точно можем сказать, что это будет изменение госзаданий учреждений", - сказала омбудсмен. Она пояснила, что планируется переформатирование со стационарного размещения детей на помощь семьям в режиме полустационара, на выездные службы, на работу с семьями на дому. "Это будут государственные программы, которые будут адресно работать на профилактику социального сиротства, и у нас появятся новые показатели, которые будут способствовать тому, чтобы семьи не разлучались, чтобы дети сохранялись в кровных семьях", - сказала она. В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983437117.html
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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова
Общество, Россия, Новосибирск, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о планах по профилактике социального сиротства
Львова-Белова: центры совместного пребывания детей и родителей создадут в России
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Специальные центры совместного пребывания детей и родителей для сложных случаев урегулирования ситуации в семье и профилактики социального сиротства будут создаваться в России, заявила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Сегодня важным шагом для института уполномоченных станет создание новой инфраструктуры – центров совместного пребывания детей и родителей, когда мы не разлучаем их, а помещая в такие стационары, одновременно работаем и с семьей, и с ребенком", - сказала она журналистам в Новосибирске
.
Детский омбудсмен отметила, что проведенное ее аппаратом исследование показало: жестокое обращение родителей с детьми в настоящее время лишь в 2% случаев становится причиной для помещения ребенка в специализированный стационар и требует разлучения ребенка с родителями. Все остальные случаи, по ее словам, возможно отрабатывать без разлучения семьи и ребенка.
Львова-Белова рассказала, что в настоящее время в рамках всероссийской инспекции ее команда во всех регионах страны проверяет все от государственных программ, в которых прописаны показатели по профилактике социального сиротства, до работы по профилактике, социальной адресной помощи семьям с детьми.
"А в чем она выражается? Это социальные работники, которые одновременно помогают и семьям, и пожилым, и людям с инвалидностью, или это грамотные кураторы семей, которые знают, как выстроить этот алгоритм помощи, который будет заключаться не в продуктовом наборе, не в рейдах и беседах, а в пошаговой реабилитации этой семьи?.. Все это в рамках инспекции мы сейчас проверяем и по итогам точно можем сказать, что это будет изменение госзаданий учреждений", - сказала омбудсмен.
Она пояснила, что планируется переформатирование со стационарного размещения детей на помощь семьям в режиме полустационара, на выездные службы, на работу с семьями на дому.
"Это будут государственные программы, которые будут адресно работать на профилактику социального сиротства, и у нас появятся новые показатели, которые будут способствовать тому, чтобы семьи не разлучались, чтобы дети сохранялись в кровных семьях", - сказала она.
В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.