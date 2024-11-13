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Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 13.11.2024 (обновлено: 11:48 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983465963.html
Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию
Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой работает с пятью ситуациями по возвращению в РФ детей, разлученных с... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:45
2024-11-13T11:48
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
новосибирск
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой работает с пятью ситуациями по возвращению в РФ детей, разлученных с родителями в ходе СВО, и семью ситуациями по возвращению детей на Украину. "В настоящий момент у нас пять ситуаций, которые мы отрабатываем по возвращению в Россию, и семь ситуаций по возвращению на Украину, воссоединение с украинскими родственниками", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду. Она подчеркнула, что это единичные случаи, а не "тысячи и десятки тысяч". По словам Львовой-Беловой, в основном эти случаи касаются семейных споров и ситуаций, когда, например, ребенок уехал в Россию с бабушкой, а родители остались на Украине. В крайних случаях, по ее словам, это дети, оставшиеся сиротами или без попечения родителей уже по приезде с законными представителями в РФ. "Тогда мы подключаемся и ищем каких-то родственников, которым мы могли бы этих детей передать", - сказала она. В Новосибирске в среду проходит всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого пройдет XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html
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общество, россия, украина, новосибирск, мария львова-белова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Новосибирск, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию

Львова-Белова рассказала о работе по воссоединению разлученных в ходе СВО семей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой работает с пятью ситуациями по возвращению в РФ детей, разлученных с родителями в ходе СВО, и семью ситуациями по возвращению детей на Украину.
"В настоящий момент у нас пять ситуаций, которые мы отрабатываем по возвращению в Россию, и семь ситуаций по возвращению на Украину, воссоединение с украинскими родственниками", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях
Вчера, 08:22
Она подчеркнула, что это единичные случаи, а не "тысячи и десятки тысяч".
По словам Львовой-Беловой, в основном эти случаи касаются семейных споров и ситуаций, когда, например, ребенок уехал в Россию с бабушкой, а родители остались на Украине. В крайних случаях, по ее словам, это дети, оставшиеся сиротами или без попечения родителей уже по приезде с законными представителями в РФ.
"Тогда мы подключаемся и ищем каких-то родственников, которым мы могли бы этих детей передать", - сказала она.
В Новосибирске в среду проходит всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого пройдет XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаНовосибирскМария Львова-Белова
 
 
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