https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983465963.html

Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию

Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию - РИА Новости, 13.11.2024

Львова-Белова рассказала о работе по возвращению детей в Россию

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой работает с пятью ситуациями по возвращению в РФ детей, разлученных с... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:45

2024-11-13T11:45

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой работает с пятью ситуациями по возвращению в РФ детей, разлученных с родителями в ходе СВО, и семью ситуациями по возвращению детей на Украину. "В настоящий момент у нас пять ситуаций, которые мы отрабатываем по возвращению в Россию, и семь ситуаций по возвращению на Украину, воссоединение с украинскими родственниками", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду. Она подчеркнула, что это единичные случаи, а не "тысячи и десятки тысяч". По словам Львовой-Беловой, в основном эти случаи касаются семейных споров и ситуаций, когда, например, ребенок уехал в Россию с бабушкой, а родители остались на Украине. В крайних случаях, по ее словам, это дети, оставшиеся сиротами или без попечения родителей уже по приезде с законными представителями в РФ. "Тогда мы подключаемся и ищем каких-то родственников, которым мы могли бы этих детей передать", - сказала она. В Новосибирске в среду проходит всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого пройдет XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html

https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983443654.html

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общество, россия, украина, новосибирск, мария львова-белова