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Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО - РИА Новости, 13.11.2024
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09:59 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983443654.html
Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО
Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:59
2024-11-13T09:59
общество
россия
новосибирск
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на детей за потерю отцов из дохода семьи, чтобы не терять единые пособия, детский омбудсмен пообещала проработать этот вопрос. В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума отметила, что в настоящий момент особое внимание института уполномоченного по правам ребенка в России уделяется теме поддержки семей участников СВО. "Мы встречаемся с мамами, с женами (участников СВО - ред.) и собираем те предложения, которые касаются изменения законодательства… Две женщины, у которых погибли мужья на СВО, попросили проработать возможность исключения выплаты за погибшего отца из дохода семьи, потому что в противном случае они теряют единые пособия. Обязательно с этим поработаем", - сказала детский омбудсмен.
https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983427234.html
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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова
Общество, Россия, Новосибирск, Мария Львова-Белова
Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО

Львова-Белова проработает вопрос исключения выплат за потерю отца из дохода

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на детей за потерю отцов из дохода семьи, чтобы не терять единые пособия, детский омбудсмен пообещала проработать этот вопрос.
В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
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Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума отметила, что в настоящий момент особое внимание института уполномоченного по правам ребенка в России уделяется теме поддержки семей участников СВО.
"Мы встречаемся с мамами, с женами (участников СВО - ред.) и собираем те предложения, которые касаются изменения законодательства… Две женщины, у которых погибли мужья на СВО, попросили проработать возможность исключения выплаты за погибшего отца из дохода семьи, потому что в противном случае они теряют единые пособия. Обязательно с этим поработаем", - сказала детский омбудсмен.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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