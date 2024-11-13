https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983443654.html

Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО

Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО - РИА Новости, 13.11.2024

Львова-Белова пообещала проработать вопрос выплат за потерю отца в ходе СВО

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:59

2024-11-13T09:59

2024-11-13T09:59

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россия

новосибирск

мария львова-белова

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на детей за потерю отцов из дохода семьи, чтобы не терять единые пособия, детский омбудсмен пообещала проработать этот вопрос. В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума отметила, что в настоящий момент особое внимание института уполномоченного по правам ребенка в России уделяется теме поддержки семей участников СВО. "Мы встречаемся с мамами, с женами (участников СВО - ред.) и собираем те предложения, которые касаются изменения законодательства… Две женщины, у которых погибли мужья на СВО, попросили проработать возможность исключения выплаты за погибшего отца из дохода семьи, потому что в противном случае они теряют единые пособия. Обязательно с этим поработаем", - сказала детский омбудсмен.

https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983427234.html

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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова