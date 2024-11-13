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Львова-Белова призвала решать проблему нахождения детей в соцучреждениях - РИА Новости, 13.11.2024
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09:40 13.11.2024 (обновлено: 09:42 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983439416.html
Львова-Белова призвала решать проблему нахождения детей в соцучреждениях
Львова-Белова призвала решать проблему нахождения детей в соцучреждениях - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова призвала решать проблему нахождения детей в соцучреждениях
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создать в регионах России консилиумы по обоснованности помещения детей в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:40
2024-11-13T09:42
общество
россия
новосибирск
мария львова-белова
владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создать в регионах России консилиумы по обоснованности помещения детей в социальные учреждения. 13 ноября в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума рассказала, что в России около 1600 учреждений, в которых проживают дети. В их числе социально-реабилитационные центры, детские дома, дома-интернаты для инвалидов. "Что мы предлагаем, уже сейчас вы можете создать в каждом регионе консилиум по обоснованности нахождения детей в учреждении. Возьмите личные дела каждого ребенка, который находится в учреждении, соберите коллегиальный орган, добавьте туда некоммерческие организации, социально-ответственный бизнес, для того чтобы у вас был инструментарий помощи семье", - заявила она. Кроме того, детский омбудсмен отметила важность изменения госзаданий для учреждений, чтобы сменить акцент работы с ухода за детьми, на возвращение их в семьи. Также она предложила сформировать во всех регионах команды по сопровождению семей. "Мы (в ходе Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства - ред.) посмотрели с коллегами 2237 личных дел… 1162 случая мы взяли в работу, то есть это там, где мы понимаем, что система не доработана. Уже сейчас из этого количества 20% вернулись в кровные семьи", - рассказала Львова-Белова. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html
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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Новосибирск, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова призвала решать проблему нахождения детей в соцучреждениях

Львова-Белова призвала создать консилиумы по помещению детей в соцучреждения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создать в регионах России консилиумы по обоснованности помещения детей в социальные учреждения.
13 ноября в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
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Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума рассказала, что в России около 1600 учреждений, в которых проживают дети. В их числе социально-реабилитационные центры, детские дома, дома-интернаты для инвалидов.
"Что мы предлагаем, уже сейчас вы можете создать в каждом регионе консилиум по обоснованности нахождения детей в учреждении. Возьмите личные дела каждого ребенка, который находится в учреждении, соберите коллегиальный орган, добавьте туда некоммерческие организации, социально-ответственный бизнес, для того чтобы у вас был инструментарий помощи семье", - заявила она.
Кроме того, детский омбудсмен отметила важность изменения госзаданий для учреждений, чтобы сменить акцент работы с ухода за детьми, на возвращение их в семьи. Также она предложила сформировать во всех регионах команды по сопровождению семей.
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"Мы (в ходе Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства - ред.) посмотрели с коллегами 2237 личных дел… 1162 случая мы взяли в работу, то есть это там, где мы понимаем, что система не доработана. Уже сейчас из этого количества 20% вернулись в кровные семьи", - рассказала Львова-Белова.
Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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