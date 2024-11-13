https://ria.ru/20241113/lomakina-1983592271.html

Актриса Валерия Ломакина уволится из театра из-за шутки о карельском языке

Актриса Валерия Ломакина уволится из театра из-за шутки о карельском языке - РИА Новости, 13.11.2024

Актриса Валерия Ломакина уволится из театра из-за шутки о карельском языке

Актриса Валерия Ломакина сообщила, что расторгает контракт с театром, в котором работала в Петрозаводске, после своих неудачных шуток про карельский язык на... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:03

2024-11-13T18:03

2024-11-13T18:07

петрозаводск

республика карелия

россия

валерия ломакина

артур парфенчиков

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Актриса Валерия Ломакина сообщила, что расторгает контракт с театром, в котором работала в Петрозаводске, после своих неудачных шуток про карельский язык на одном из федеральных шоу. "К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией считаю невозможным для себя выходить на сцену Театра драмы Республики Карелия, поэтому вынуждена расторгнуть контракт. Еще раз приношу свои извинения всем, кого невольно обидела", - написала она в соцсети "ВКонтакте". Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в управление СК РФ по региону после оскорбительных шуток, которые позволила себе Ломакина на одном из федеральных шоу, изображая карельскую речь. Парфенчиков отметил, что неуместные шутки очень задели жителей Карелии. Он поручил министерству культуры республики провести служебную проверку по факту случившегося. Также он заявил, что готовит обращение в адрес проекта "Битва за время", чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления. В понедельник Ломакина извинилась за неудачные шутки про карельский язык и заявила, что была и останется патриотом Карелии. Она отмечала, что ничего кроме бесконечной благодарности и любви к этому краю не испытывает.

https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html

петрозаводск

республика карелия

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петрозаводск, республика карелия, россия, валерия ломакина, артур парфенчиков, следственный комитет россии (ск рф)