https://ria.ru/20241113/liksutov-1983441337.html

Ликсутов: машиностроение — драйвер экспортного партнерства Москвы и Омана

Ликсутов: машиностроение — драйвер экспортного партнерства Москвы и Омана - РИА Новости, 13.11.2024

Ликсутов: машиностроение — драйвер экспортного партнерства Москвы и Омана

За восемь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Оман увеличился более чем на 27%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:00

2024-11-13T10:00

2024-11-13T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

оман

латинская америка

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

снг

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Оман увеличился более чем на 27%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Поддержка экспортно-ориентированных предприятий – одно из ключевых направлений реализации столичной промышленной политики. В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город помогает московским производителям укреплять торгово-экономическое сотрудничество с дружественными странами. Так, за восемь месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Оман вырос более чем на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он уточнил, что драйвером развития международного сотрудничества стала продукция машиностроения, поставки которой увеличились в полтора раза.Из Москвы в Оман экспортируется радиоэлектроника, оборудование для металлообработки, низковольтные электрораспределительные устройства, стройматериалы, лекарства и косметика, а также диагностические реагенты.По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, продвигать продукцию на зарубежный рынок московским предприятиям помогает центр "Моспром"."Так, в рамках бизнес-миссии в Оман столичные производители промышленного оборудования, зарядных станций для электромобилей, парфюмерии и косметики провели более 70 встреч с зарубежными контрагентами и обсудили перспективы локализации московской продукции на рынке Султаната", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Кроме того, у представителей госсектора Омана пользуются спросом комплектующие для промышленного оборудования. В частности, речь идет о разработке в сфере реверсного инжиниринга для крупных нефтяных компаний Султаната.Также партнеры достигли договоренностей о поставках учебного оборудования, которое производит одно из предприятий ОЭЗ "Технополис Москва". Компания "Научные развлечения" разместит образовательную лабораторию в местном детском центре дополнительного образования, а также планирует внедрить московские разработки в образовательный процесс.Заместитель генерального директора компании Андрей Рыжов отметил, что бизнес-миссии, организованные центром "Моспром" являются ярким примером эффективного партнерства города и бизнеса."Эксперты центра детально изучили нашу продукцию и точечно подобрали контрагентов, которые были максимально заинтересованы в сотрудничестве. В ходе переговоров мы достигли с иностранными партнерами договоренности о внедрении оборудования нашего производства в образовательный процесс", – приводятся в сообщении слова Рыжова.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Отечественным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20241112/liksutov-1983249253.html

https://ria.ru/20241104/moskva-1981800440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, оман, латинская америка, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, снг