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Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы - РИА Новости, 13.11.2024
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20:41 13.11.2024 (обновлено: 20:45 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/lavrov-1983620821.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы
Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы - РИА Новости, 13.11.2024
Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы
Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону двусторонние и региональные вопросы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:41
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хакан фидан
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АНКАРА, 13 Ноя - РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону двусторонние и региональные вопросы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Сегодня вечером (13 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы", - сообщил собеседник агентства.
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турция, россия, хакан фидан, сергей лавров, в мире
Турция, Россия, Хакан Фидан, Сергей Лавров, В мире
Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили двусторонние и региональные вопросы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 13 Ноя - РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону двусторонние и региональные вопросы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Сегодня вечером (13 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы", - сообщил собеседник агентства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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ТурцияРоссияХакан ФиданСергей ЛавровВ мире
 
 
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