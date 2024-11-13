https://ria.ru/20241113/lavrov-1983620821.html

Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы

Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы - РИА Новости, 13.11.2024

Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние вопросы

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону двусторонние и региональные вопросы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 13.11.2024

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АНКАРА, 13 Ноя - РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону двусторонние и региональные вопросы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Сегодня вечером (13 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241113/lavrov-1983616632.html

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турция, россия, хакан фидан, сергей лавров, в мире