https://ria.ru/20241113/lavrov-1983523660.html

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 13.11.2024

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии 18-19 ноября возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, "на полях" мероприятия у него... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:15

2024-11-13T14:15

2024-11-13T14:15

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бразилия

рио-де-жанейро (город)

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мария захарова

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в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии 18-19 ноября возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, "на полях" мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемьнадцатого-девятнадцатого ноября в Рио-де-Жанейро пройдет очередной саммит "Группы двадцати". По поручению президента РФ делегацию нашей страны на указанном мероприятии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что Лавров выступит на пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. "Выступления министра иностранных дел России предусмотрены 18 ноября в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. На полях саммита также намечается серия двусторонних переговоров и контактов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - добавила она. Захарова отметила, что встреча лидеров откроется запуском глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. "Это флагманская инициатива президента Бразилии, этот временный координационный механизм призван расширить или найти выход из проблемных моментов международного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Россия намерена объявить на саммите о присоединении к альянсу", - добавила она.

https://ria.ru/20241014/peskov-1977938698.html

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бразилия

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, мария захарова, большая двадцатка, в мире