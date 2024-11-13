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Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 13.11.2024
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14:15 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/lavrov-1983523660.html
Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии
Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 13.11.2024
Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии
Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии 18-19 ноября возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, "на полях" мероприятия у него... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:15
2024-11-13T14:15
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
мария захарова
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии 18-19 ноября возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, "на полях" мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемьнадцатого-девятнадцатого ноября в Рио-де-Жанейро пройдет очередной саммит "Группы двадцати". По поручению президента РФ делегацию нашей страны на указанном мероприятии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что Лавров выступит на пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. "Выступления министра иностранных дел России предусмотрены 18 ноября в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. На полях саммита также намечается серия двусторонних переговоров и контактов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - добавила она. Захарова отметила, что встреча лидеров откроется запуском глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. "Это флагманская инициатива президента Бразилии, этот временный координационный механизм призван расширить или найти выход из проблемных моментов международного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Россия намерена объявить на саммите о присоединении к альянсу", - добавила она.
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россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, мария захарова, большая двадцатка, в мире
Россия, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Мария Захарова, Большая двадцатка, В мире
Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии 18-19 ноября возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, "на полях" мероприятия у него запланирован ряд встреч, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемьнадцатого-девятнадцатого ноября в Рио-де-Жанейро пройдет очередной саммит "Группы двадцати". По поручению президента РФ делегацию нашей страны на указанном мероприятии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что Лавров выступит на пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч.
«
"Выступления министра иностранных дел России предусмотрены 18 ноября в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. На полях саммита также намечается серия двусторонних переговоров и контактов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - добавила она.
Захарова отметила, что встреча лидеров откроется запуском глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью.
"Это флагманская инициатива президента Бразилии, этот временный координационный механизм призван расширить или найти выход из проблемных моментов международного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Россия намерена объявить на саммите о присоединении к альянсу", - добавила она.
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