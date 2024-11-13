https://ria.ru/20241113/kvartira-1983423111.html

Квартира матери Пономарева* попала под запрет на проведение сделок

Квартира матери Пономарева* попала под запрет на проведение сделок - РИА Новости, 13.11.2024

Квартира матери Пономарева* попала под запрет на проведение сделок

Квартира матери бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом) попала под запрет на проведение регистрационных действий, свидетельствуют... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:14

2024-11-13T06:14

2024-11-13T06:14

россия

украина

москва

илья пономарев

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Квартира матери бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом) попала под запрет на проведение регистрационных действий, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся документам, мать Пономарева* Лариса владеет в Москве квартирой, кадастровая стоимость которой составляет 23,1 миллиона рублей. Площадь жилья составляет 81,5 "квадратов". По материалам, сейчас недвижимость находится под "запретом регистрации". Запрет регистрации подразумевает под собой невозможность проводить какие-либо сделки с недвижимостью - продажу, переоформление и другие. Лариса Пономарева в прошлом была сенатором, свой пост она покинула в 2013 году. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам колонии Пономарева* за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. По данным следствия, в 2022 году экс-депутат, находясь на Украине, участвовал в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241112/sud-1983321165.html

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россия, украина, москва, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)