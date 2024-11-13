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В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем - РИА Новости, 13.11.2024
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16:21 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kurer-1983566461.html
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем - РИА Новости, 13.11.2024
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем
Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:21
2024-11-13T16:21
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на востоке столицы, после которого госпитализирован ребенок", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что курьер одной из организаций по доставке продуктов питания на электровелосипеде наехал на женщину, которая шла с коляской по тротуару по улице Молдагуловой. Ребенок 2024 года рождения, который находился в коляске, госпитализирован. Виновник происшествия доставлен для разбирательства в отдел полиции, уточнили в ведомстве.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на востоке столицы, после которого госпитализирован ребенок", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что курьер одной из организаций по доставке продуктов питания на электровелосипеде наехал на женщину, которая шла с коляской по тротуару по улице Молдагуловой.
Ребенок 2024 года рождения, который находился в коляске, госпитализирован. Виновник происшествия доставлен для разбирательства в отдел полиции, уточнили в ведомстве.
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