https://ria.ru/20241113/kurer-1983566461.html

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем - РИА Новости, 13.11.2024

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:21

2024-11-13T16:21

2024-11-13T16:21

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на востоке столицы, после которого госпитализирован ребенок", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что курьер одной из организаций по доставке продуктов питания на электровелосипеде наехал на женщину, которая шла с коляской по тротуару по улице Молдагуловой. Ребенок 2024 года рождения, который находился в коляске, госпитализирован. Виновник происшествия доставлен для разбирательства в отдел полиции, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html

москва

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2024

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)