https://ria.ru/20241113/kurer-1983566461.html
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем - РИА Новости, 13.11.2024
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем
Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:21
2024-11-13T16:21
2024-11-13T16:21
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре на востоке Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на востоке столицы, после которого госпитализирован ребенок", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что курьер одной из организаций по доставке продуктов питания на электровелосипеде наехал на женщину, которая шла с коляской по тротуару по улице Молдагуловой. Ребенок 2024 года рождения, который находился в коляске, госпитализирован. Виновник происшествия доставлен для разбирательства в отдел полиции, уточнили в ведомстве.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем
В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре