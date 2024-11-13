https://ria.ru/20241113/kupyansk-1983426620.html
Марочко: военные закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска
Марочко: военные закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска - РИА Новости, 13.11.2024
Марочко: военные закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска
Силы РФ продвинулись и закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска, северо-восточнее этого населенного пункта в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:34
2024-11-13T07:34
2024-11-13T07:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Силы РФ продвинулись и закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска, северо-восточнее этого населенного пункта в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Расстояние между передовыми позициями и окрестностями города составляет чуть более четырех километров", - рассказал Марочко. По его данным, ВСУ оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка "Запад" освободила Колесниковку в Харьковской области, в результате ее действий ВСУ за сутки потеряли до 530 военных. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
Марочко: военные закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска
Марочко: ВС России закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска