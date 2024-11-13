https://ria.ru/20241113/kultura-1983611674.html

Кино, ИИ и цифровую экономику обсудили на форуме "Культура. Медиа. Цифра"

Кино, ИИ и цифровую экономику обсудили на форуме "Культура. Медиа. Цифра" - РИА Новости, 13.11.2024

Кино, ИИ и цифровую экономику обсудили на форуме "Культура. Медиа. Цифра"

Кино, искусственный интеллект (ИИ) и цифровую экономику обсудили участники первого дня форума "Культура. Медиа. Цифра", сообщили в оргкомитете. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:25

2024-11-13T19:25

2024-11-13T19:25

культура

россия

эмир кустурица

оливер стоун

снг

москино

культура

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Кино, искусственный интеллект (ИИ) и цифровую экономику обсудили участники первого дня форума "Культура. Медиа. Цифра", сообщили в оргкомитете.Главным событием первого дня форума стала сессия "Будущее коммуникации / Коммуникация ради будущего". Участие в ней принял почетный председатель форума, режиссер Эмир Кустурица (Сербия), а также сценарист, продюсер и кинорежиссер Оливер Стоун (США)."Кинематограф ценен не деньгами, а идеями, которые мы вкладываем. Есть много хороших фильмов. Но это не значит, что они собрали много положительных отзывов и денег. Самые лучшие фильмы были у Тарковского, но у него было мало зрителей. Сейчас у него их много, потому что в его кинокартинах задаются фундаментальные вопросы о человеческой жизни", — отметил Кустурица.Мероприятия первого дня форума "Культура. Медиа. Цифра" собрали представителей международного креативного бизнеса и лучших российских и зарубежных экспертов в области кино, новых медиа, киберспорта и других индустрий, связанных с созданием контента, говорится в сообщении.Программа форума включает в себя пять ключевых треков, среди которых: кино и новые медиа, ИИ как соавтор, виртуальные пространства, видеоигры и киберспорт, новые платформы коммуникации, а также цифровая экономика креативных индустрий.Участники сессии "Территория фронтира: глобальные тренды коммуникаций" рассмотрели ключевые направления, определяющие развитие медийной и коммуникационной среды в России и мире прямо сейчас. Сессия объединила экспертов, каждый из которых имеет колоссальный опыт и экспертизу: от инфлюенсеров до представителей топовых новостных медиа и социальных сетей.Дискуссия "Трансмедиа как направление развития современной массовой культуры" позволила поговорить о перспективах, ограничениях и преимуществах трансмедийных проектов и франшиз на фоне растущей конкурентности и затратности производства медиа. Тогда как роль AI-решений в современном и будущем производстве кино обсудили на сессии "Друг мой – враг мой. AI в кинопроизводстве завтрашнего дня". Значение вспомогательных профессий в киноиндустрии рассмотрели в рамках сессии "Значат больше, чем говорят: будущее креативных профессий".В рамках сессии "Новые медиа и старые бренды. Заново изобретая SMM" лидеры рынка рассмотрели эволюцию стратегии продвижения с учетом интересов технологических платформ и производителей контента. Поговорить о новом рекламном законодательстве и о маркировке сообщений, а также поделиться персональным опытом специалисты креативных индустрий смогли в рамках мастер-класса "Креатив и маркировка рекламы". О безопасности коммуникации в сети дискутировали на сессии "Big Data, защита приватности и персональных данных", рассказали в оргкомитете.Виртуальные пространства и киберспорт тоже стали неотъемлемой частью креативных индустрий. В рамках сессии "Киберспорт высоких достижений" эксперты отметили, что киберспорт в России и СНГ стремительно превращается в полноценную индустрию с огромным потенциалом для развития, становясь платформой для достижения высоких результатов и укрепления международных связей. Создание новых площадок для турниров и развитие оригинальных российских игр открывают уникальные возможности для расширения присутствия страны на мировой арене и формирования культурной идентичности в глобальной индустрии.Какие технологии лягут в основу будущего креативных индустрий, и почему это стало обязательным элементом при разработке новых интеллектуальных продуктов обсудили на сессии "Мультимедийные проекты: будущее массовой культуры". Современные технологии, трансформирующие игровой процесс и создающие новые форматы взаимодействия с пользователями рассмотрели на сессии "Гейминг как драйвер инноваций: технологии, тенденции и возможности".Программа второго дня форума "Культура. Медиа. Цифра" также насыщена разнообразными сессиями, в которых эксперты в области креативных индустрий обсудят возможности и перспективы развития отрасли как на территории России, так и за ее пределами, добавили организаторы.Форум "Культура. Медиа. Цифра" проходит 13 и 14 ноября в пространстве TAU на территории кинозавода "Москино", он объединил специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий для поиска нового баланса между коммерческими целями и общественными интересами, возможностями машин и способностями людей. Мероприятия посетят порядка 70 спикеров более чем из 10 стран мира. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, эмир кустурица, оливер стоун, снг, москино, культура