https://ria.ru/20241113/krym-1983575491.html
Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника
Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024
Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника
Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:04
2024-11-13T17:04
2024-11-13T17:08
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ."С 15.30 до 16.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241112/krym-1983407941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Безопасность
Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника
ПВО перехватила и уничтожила четыре беспилотника над Крымом