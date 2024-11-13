https://ria.ru/20241113/krym-1983575491.html

Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника

Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024

Над Крымом перехватили и уничтожили четыре беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:04

2024-11-13T17:04

2024-11-13T17:08

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ."С 15.30 до 16.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/krym-1983407941.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика крым, безопасность