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В Красноярске открылся большой фестиваль профессий для школьников - РИА Новости, 13.11.2024
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11:29 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/krasnoyarsk-1983460619.html
В Красноярске открылся большой фестиваль профессий для школьников
В Красноярске открылся большой фестиваль профессий для школьников - РИА Новости, 13.11.2024
В Красноярске открылся большой фестиваль профессий для школьников
Большой фестиваль профессий для школьников открылся в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство образования... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:29
2024-11-13T11:29
красноярск
красноярский край
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КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Большой фестиваль профессий для школьников открылся в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство образования края. "В Красноярске начал работу профориентационный фестиваль. В мероприятии участвуют более двух тысяч школьников 6-11-х классов со всего края. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении. Отмечается, что на площадках фестиваля школьники попробуют себя в профессиях ракетно-космической, аграрной, золотодобывающей, нефтегазовой отраслей, инженерии, педагогики. "Второй год в Красноярске проходит фестиваль профессий, в котором принимает участие более двух тысяч школьников. Его цель – помочь школьникам определиться с будущей профессий. Здесь представлено множество интересных и познавательных локаций. Уверен, что каждый участник найдет себе здесь дело по душе и в будущем обязательно свяжет свою судьбу с предприятиями Красноярского края", - приводятся в сообщении слова замминистра образования региона Артема Петенева. Уточняется, что профессиональные пробы проводят эксперты из образовательных организаций и крупных предприятий Красноярского края. "Я выбрала площадку "Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов", потому что хочу стать журналистом. Здесь столько всего интересного. И есть замечательная возможность все попробовать своими руками – создать, сконструировать, смонтировать", – рассказала ученица 6-го класса школы №145 Красноярска Анна Лисовая. После выполнения всех заданий ребята посетят консультации педагогов-психологов, проанализируют полученный опыт и составят свой план на пути к будущей профессии. Также во время фестиваля пройдет конкурс "ПрофСтарт" движения "ЮниорПрофи", в котором участвуют 277 финалистов отборочного этапа. Кроме этого, состоится открытый лекторий, на котором выступят представители разных профессий. Мероприятие продлится до 16 ноября. Вход свободный. Фестиваль профессий является итоговым событием федерального проекта "Билет в будущее" и регионального движения "ЮниорПрофи". Мероприятие направлено на знакомство школьников края с актуальными профессиями и перспективами развития экономических отраслей региона и страны.
https://ria.ru/20241112/volonterstvo-1983305707.html
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5
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красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край

В Красноярске открылся большой фестиваль профессий для школьников

© Фото : Министерство образования Красноярского края/TelegramФестиваль профессий в Красноярске
Фестиваль профессий в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Министерство образования Красноярского края/Telegram
Фестиваль профессий в Красноярске
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КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Большой фестиваль профессий для школьников открылся в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство образования края.
"В Красноярске начал работу профориентационный фестиваль. В мероприятии участвуют более двух тысяч школьников 6-11-х классов со всего края. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на площадках фестиваля школьники попробуют себя в профессиях ракетно-космической, аграрной, золотодобывающей, нефтегазовой отраслей, инженерии, педагогики.
"Второй год в Красноярске проходит фестиваль профессий, в котором принимает участие более двух тысяч школьников. Его цель – помочь школьникам определиться с будущей профессий. Здесь представлено множество интересных и познавательных локаций. Уверен, что каждый участник найдет себе здесь дело по душе и в будущем обязательно свяжет свою судьбу с предприятиями Красноярского края", - приводятся в сообщении слова замминистра образования региона Артема Петенева.
Уточняется, что профессиональные пробы проводят эксперты из образовательных организаций и крупных предприятий Красноярского края.
"Я выбрала площадку "Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов", потому что хочу стать журналистом. Здесь столько всего интересного. И есть замечательная возможность все попробовать своими руками – создать, сконструировать, смонтировать", – рассказала ученица 6-го класса школы №145 Красноярска Анна Лисовая.
После выполнения всех заданий ребята посетят консультации педагогов-психологов, проанализируют полученный опыт и составят свой план на пути к будущей профессии.
Также во время фестиваля пройдет конкурс "ПрофСтарт" движения "ЮниорПрофи", в котором участвуют 277 финалистов отборочного этапа.
Кроме этого, состоится открытый лекторий, на котором выступят представители разных профессий.
Мероприятие продлится до 16 ноября. Вход свободный.
Фестиваль профессий является итоговым событием федерального проекта "Билет в будущее" и регионального движения "ЮниорПрофи". Мероприятие направлено на знакомство школьников края с актуальными профессиями и перспективами развития экономических отраслей региона и страны.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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