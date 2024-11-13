https://ria.ru/20241113/kontrataki-1983531217.html

ВС России отразили шесть контратак в Курской области

ВС России отразили шесть контратак в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024

ВС России отразили шесть контратак в Курской области

Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:31

2024-11-13T14:31

2024-11-13T15:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка", — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли:Один украинский военнослужащий сдался в плен.Также подразделения группировки "Север" во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241113/ssha-1983467838.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность