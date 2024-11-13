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ВС России отразили шесть контратак в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 13.11.2024 (обновлено: 15:15 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/kontrataki-1983531217.html
ВС России отразили шесть контратак в Курской области
ВС России отразили шесть контратак в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
ВС России отразили шесть контратак в Курской области
Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:31
2024-11-13T15:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка&quot;, — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли:Один украинский военнослужащий сдался в плен.Также подразделения группировки "Север" во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили шесть контратак в Курской области

ВСУ потеряли до 80 человек во время шести неудачных атак в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка", — уточнили в ведомстве.

Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
СК завел дело против боевиков ВСУ, обстрелявших авто в Курской области
Вчера, 12:53
ВСУ потеряли:
  • до 80 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты Bradley;
  • два бронетранспортера М113;
  • три боевые бронированные машины Humvee;
  • автомобиль.
Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Также подразделения группировки "Север" во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
США кинули Украину, пожаловались в Раде
Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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