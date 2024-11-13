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ВС России отразили шесть контратак в Курской области
ВС России отразили шесть контратак в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
ВС России отразили шесть контратак в Курской области
Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:31
2024-11-13T14:31
2024-11-13T15:15
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка", — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли:Один украинский военнослужащий сдался в плен.Также подразделения группировки "Север" во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили шесть контратак в Курской области
ВСУ потеряли до 80 человек во время шести неудачных атак в Курской области
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка "Север" в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка", — уточнили в ведомстве.
- до 80 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- две боевые машины пехоты Bradley;
- два бронетранспортера М113;
- три боевые бронированные машины Humvee;
- автомобиль.
Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Также подразделения группировки "Север" во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.