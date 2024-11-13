Госдеп заявил, что военные из КНДР якобы уже воюют в Курской области
Госдеп США утверждает, что военные КНДР якобы уже воюют в Курской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждает, что 10 тысяч военных из КНДР, о переброске которых в Россию неоднократно и бездоказательно заявляли и на Западе, и на Украине, якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого президент США Джо Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
"Я могу подтвердить, что более 10 тысяч солдат КНДР были отправлены на восток России и большинство из них были переброшены на крайний запад Курской области, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками", - заявил Патель журналистам.
Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте в конце октября заявлял, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Казани заявил журналистам, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также отмечал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Песков также обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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