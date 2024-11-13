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В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв
В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2024
В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в городе Шопоков на севере Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:20
2024-11-13T14:20
2024-11-13T14:26
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в городе Шопоков на севере Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. "По предварительной информации, взорвался чугуноплавильный котел предприятия, а мусор вокруг него загорелся. Пострадавших и погибших в результате аварии нет. Причина ЧП в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что к данному моменту возникший после взрыва пожар удалось потушить.
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в мире, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв
МЧС в Киргизии сообщило о взрыве на металлургическом заводе в городе Шопоков