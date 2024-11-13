https://ria.ru/20241113/kirgiziya-1983526711.html

В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв

В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2024

В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв

Взрыв прогремел на металлургическом заводе в городе Шопоков на севере Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:20

2024-11-13T14:20

2024-11-13T14:26

в мире

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 13 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел на металлургическом заводе в городе Шопоков на севере Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. "По предварительной информации, взорвался чугуноплавильный котел предприятия, а мусор вокруг него загорелся. Пострадавших и погибших в результате аварии нет. Причина ЧП в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что к данному моменту возникший после взрыва пожар удалось потушить.

https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983453939.html

киргизия

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в мире, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)