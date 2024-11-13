Рейтинг@Mail.ru
В Киеве совершили подрыв у здания полиции - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 13.11.2024 (обновлено: 13:21 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/kiev-1983507747.html
В Киеве совершили подрыв у здания полиции
В Киеве совершили подрыв у здания полиции - РИА Новости, 13.11.2024
В Киеве совершили подрыв у здания полиции
Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:20
2024-11-13T13:21
в мире
киев
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724985194ebe746c5fc8781f9cd2ec71.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Вчера в Киеве в Дарницком районе неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. По информации источников издания, инцидент произошел днем. Поврежден фасад отделения полиции, никто из сотрудников не пострадал. "Взрыв прозвучал через 26 минут после того как взрывчатку положили под забор. По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Правонарушителю необходимо грозит до 15 лет лишения свободы",- приводит "Страна" слова своего источника.
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948422037.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8139c58993dba930918b641b7c132dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, страна.ua
В мире, Киев, Страна.ua
В Киеве совершили подрыв у здания полиции

"Страна.ua": в Киеве неизвестные заложили взрывчатку у здания полиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Вчера в Киеве в Дарницком районе неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.
По информации источников издания, инцидент произошел днем. Поврежден фасад отделения полиции, никто из сотрудников не пострадал. "Взрыв прозвучал через 26 минут после того как взрывчатку положили под забор. По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Правонарушителю необходимо грозит до 15 лет лишения свободы",- приводит "Страна" слова своего источника.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции
26 мая, 11:21
 
В миреКиевСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала