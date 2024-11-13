https://ria.ru/20241113/kiev-1983507747.html

В Киеве совершили подрыв у здания полиции

В Киеве совершили подрыв у здания полиции - РИА Новости, 13.11.2024

В Киеве совершили подрыв у здания полиции

Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:20

2024-11-13T13:20

2024-11-13T13:21

в мире

киев

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724985194ebe746c5fc8781f9cd2ec71.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Вчера в Киеве в Дарницком районе неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. По информации источников издания, инцидент произошел днем. Поврежден фасад отделения полиции, никто из сотрудников не пострадал. "Взрыв прозвучал через 26 минут после того как взрывчатку положили под забор. По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Правонарушителю необходимо грозит до 15 лет лишения свободы",- приводит "Страна" слова своего источника.

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948422037.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, страна.ua