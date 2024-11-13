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В Киеве совершили подрыв у здания полиции
В Киеве совершили подрыв у здания полиции - РИА Новости, 13.11.2024
В Киеве совершили подрыв у здания полиции
Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:20
2024-11-13T13:20
2024-11-13T13:21
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Вчера в Киеве в Дарницком районе неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. По информации источников издания, инцидент произошел днем. Поврежден фасад отделения полиции, никто из сотрудников не пострадал. "Взрыв прозвучал через 26 минут после того как взрывчатку положили под забор. По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Правонарушителю необходимо грозит до 15 лет лишения свободы",- приводит "Страна" слова своего источника.
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в мире, киев, страна.ua
В Киеве совершили подрыв у здания полиции
"Страна.ua": в Киеве неизвестные заложили взрывчатку у здания полиции
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заложили взрывчатку у здания отделения полиции в Киеве и подорвали ее, заведено уголовное дело по статье "теракт", сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Вчера в Киеве в Дарницком районе неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.
По информации источников издания, инцидент произошел днем. Поврежден фасад отделения полиции, никто из сотрудников не пострадал. "Взрыв прозвучал через 26 минут после того как взрывчатку положили под забор. По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Правонарушителю необходимо грозит до 15 лет лишения свободы",- приводит "Страна" слова своего источника.