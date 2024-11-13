https://ria.ru/20241113/kiev-1983451470.html
В Киеве признали, что не восполнят половину дефицита личного состава ВСУ
В Киеве признали, что не восполнят половину дефицита личного состава ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
В Киеве признали, что не восполнят половину дефицита личного состава ВСУ
В Киеве признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава ВСУ, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:39
2024-11-13T10:39
2024-11-13T10:44
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Киеве признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава ВСУ, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. В конце октября депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко сообщил, что власти планируют призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек. "Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева выразили скептицизм относительно того, что эта цель (в 160 тысяч - ред.) будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек. По их словам, это заполнит примерно половину дефицита личного состава", - пишет издание. По словам аналитиков и командиров в ВСУ, некоторые подразделения ВСУ в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977984434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
В Киеве признали, что не восполнят половину дефицита личного состава ВСУ
FT: Киев признал, что восполнит только половину дефицита личного состава ВСУ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
В Киеве признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава ВСУ, пишет газета Financial Times
со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
В конце октября депутат Рады Алексей Гончаренко
* (внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины
Александра Литвиненко сообщил, что власти планируют призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек.
"Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева выразили скептицизм относительно того, что эта цель (в 160 тысяч - ред.) будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек. По их словам, это заполнит примерно половину дефицита личного состава", - пишет издание.
По словам аналитиков и командиров в ВСУ, некоторые подразделения ВСУ в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске
, Харькове
, Хмельницком
, Львове
и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.