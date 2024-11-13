Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/khoms-1983622205.html
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс - РИА Новости, 13.11.2024
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс
Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс, передает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:54
2024-11-13T20:54
в мире
хомс (город)
израиль
сирия
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс, передает сирийское государственное агентство САНА. "По предварительной информации, враждебные действия Израиля в районе Кусейр в провинции Хомс... Средство ПВО реагируют на вражеские цели", - пишет агентство. Другую информацию об инциденте агентство пока не приводит. Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболлах". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.
https://ria.ru/20241113/turtsiya-1983541109.html
хомс (город)
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хомс (город), израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хомс (город), Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс

САНА: Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс, передает сирийское государственное агентство САНА.
"По предварительной информации, враждебные действия Израиля в районе Кусейр в провинции Хомс... Средство ПВО реагируют на вражеские цели", - пишет агентство.
Другую информацию об инциденте агентство пока не приводит.
Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболлах". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Эрдоган заявил, что Турция готова начать операции на границе с Сирией
Вчера, 15:03
 
В миреХомс (город)ИзраильСирияХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала