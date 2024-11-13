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Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс - РИА Новости, 13.11.2024
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс
Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс, передает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:54
2024-11-13T20:54
2024-11-13T20:54
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс, передает сирийское государственное агентство САНА. "По предварительной информации, враждебные действия Израиля в районе Кусейр в провинции Хомс... Средство ПВО реагируют на вражеские цели", - пишет агентство. Другую информацию об инциденте агентство пока не приводит. Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболлах". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.
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в мире, хомс (город), израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хомс (город), Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС атаковали сирийскую провинцию Хомс
САНА: Израильские ВВС атаковали район Кусейр в сирийской провинции Хомс