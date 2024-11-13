Рейтинг@Mail.ru
Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 13.11.2024 (обновлено: 13:50 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/khischenie-1983508304.html
Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении
Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении - РИА Новости, 13.11.2024
Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении
Уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении денежных средств в сумме более 380 миллионов рублей в отношении бывшего заместителя... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:26
2024-11-13T13:50
россия
архангельская область
архангельск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении денежных средств в сумме более 380 миллионов рублей в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициаров и генерального директора ООО "Экоинтегратор" направлено в суд, сообщили в региональной прокуратуре. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия бенефициарный владелец и фактический руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2020 года по 5 мая 2023 года в составе организованной группы с бенефициарным владельцем ООО "Мелериум", членом совета директоров ООО "Экоинтегратор" и генеральным директором общества представляли в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. "На основании этих документов ООО "Экоинтегратор" из бюджета региона были выделены денежные средства в виде субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, в размере свыше 382 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, следователи установили, что через посредника бенефициары передали заместителю министра взятку в размере более 4 миллионов рублей за покровительство ООО "Экоинтегратор", организацию и согласование предоставляемых обществом документов на получение субсидии, способствовав хищению из бюджета области денежных средств. Дело направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска.
https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html
https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html
россия
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, архангельская область, архангельск, общество
Россия, Архангельская область, Архангельск, Общество
Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении

Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в хищении 380 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении денежных средств в сумме более 380 миллионов рублей в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициаров и генерального директора ООО "Экоинтегратор" направлено в суд, сообщили в региональной прокуратуре.
В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере).
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
11 ноября, 14:18
По версии следствия бенефициарный владелец и фактический руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2020 года по 5 мая 2023 года в составе организованной группы с бенефициарным владельцем ООО "Мелериум", членом совета директоров ООО "Экоинтегратор" и генеральным директором общества представляли в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.
"На основании этих документов ООО "Экоинтегратор" из бюджета региона были выделены денежные средства в виде субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, в размере свыше 382 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи установили, что через посредника бенефициары передали заместителю министра взятку в размере более 4 миллионов рублей за покровительство ООО "Экоинтегратор", организацию и согласование предоставляемых обществом документов на получение субсидии, способствовав хищению из бюджета области денежных средств.
Дело направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке
7 ноября, 17:08
 
РоссияАрхангельская областьАрхангельскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала