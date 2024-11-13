https://ria.ru/20241113/khischenie-1983508304.html

Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении

Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении - РИА Новости, 13.11.2024

Бывшего архангельского замминистра природы обвинили в коррупции и хищении

Уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении денежных средств в сумме более 380 миллионов рублей в отношении бывшего заместителя... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:26

2024-11-13T13:26

2024-11-13T13:50

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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности и хищении денежных средств в сумме более 380 миллионов рублей в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициаров и генерального директора ООО "Экоинтегратор" направлено в суд, сообщили в региональной прокуратуре. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия бенефициарный владелец и фактический руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2020 года по 5 мая 2023 года в составе организованной группы с бенефициарным владельцем ООО "Мелериум", членом совета директоров ООО "Экоинтегратор" и генеральным директором общества представляли в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. "На основании этих документов ООО "Экоинтегратор" из бюджета региона были выделены денежные средства в виде субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, в размере свыше 382 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, следователи установили, что через посредника бенефициары передали заместителю министра взятку в размере более 4 миллионов рублей за покровительство ООО "Экоинтегратор", организацию и согласование предоставляемых обществом документов на получение субсидии, способствовав хищению из бюджета области денежных средств. Дело направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска.

https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

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россия, архангельская область, архангельск, общество