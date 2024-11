https://ria.ru/20241113/kheyns-1983433968.html

Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс

Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс - РИА Новости, 13.11.2024

Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс

Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс, один из самых часто записываемых в мире джаза, скончался в США в возрасте 99 лет от непродолжительной... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:11

2024-11-13T09:11

2024-11-13T09:11

сша

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983433651_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_ea2f2fce43c5f0334efacef0af6e79ac.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс, один из самых часто записываемых в мире джаза, скончался в США в возрасте 99 лет от непродолжительной болезни, сообщает газета New York Times. "Рой Хейнс, один из величайших и самых влиятельных барабанщиков в истории джаза скончался во вторник в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Ему было 99 лет. Его смерть после непродолжительной болезни подтвердила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор", - говорится в сообщении. Как пишет газета, Хейнс участвовал в записи десятков альбомов, многие из которых считаются классикой, включая альбомы "Outward Bound" Эрика Долфи (1960), "Focus" Стэна Гетца (1962) и "Now He Sings, Now He Sobs" Чика Кориа (1968). Кроме того, согласно газете, Хейнс выпустил несколько "высоко оценённых" альбомов в качестве лидера, включая "We Three" (1958) и "Out of the Afternoon" (1962). По данным газеты, начиная с 1990-х годов Хейнс расширил свой график выступлений и записей и начал получать награды - в 1989 году он получил свою первую премию "Грэмми" за участие в альбоме джазового пианиста Маккоя Тайнера "Blues for Coltrane", а в 2000 году получил ещё одну премию "Грэмми" за альбом "Like Minds". Также, как пишет New York Times, барабанщик озвучивал самого себя в видеоигре Grand Theft Auto IV 2008 года в качестве ведущего радиостанции. "Хейнс был неукротимой силой, с гордостью оставаясь актуальным и стильным на протяжении всей карьеры, охватывающей семь десятилетий, приложив руку ко всем крупным событиям в современном джазе", - пишет газета. Издание отмечает, что Хейнс присутствовал на джазовой сцене даже в том возрасте, который многие сочли бы пенсионным, и выступал, и записывался в свои 80 лет.

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, нью-йорк (город)