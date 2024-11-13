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Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс - РИА Новости, 13.11.2024
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09:11 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kheyns-1983433968.html
Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс
Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс - РИА Новости, 13.11.2024
Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс
Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс, один из самых часто записываемых в мире джаза, скончался в США в возрасте 99 лет от непродолжительной... РИА Новости, 13.11.2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс, один из самых часто записываемых в мире джаза, скончался в США в возрасте 99 лет от непродолжительной болезни, сообщает газета New York Times. "Рой Хейнс, один из величайших и самых влиятельных барабанщиков в истории джаза скончался во вторник в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Ему было 99 лет. Его смерть после непродолжительной болезни подтвердила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор", - говорится в сообщении. Как пишет газета, Хейнс участвовал в записи десятков альбомов, многие из которых считаются классикой, включая альбомы "Outward Bound" Эрика Долфи (1960), "Focus" Стэна Гетца (1962) и "Now He Sings, Now He Sobs" Чика Кориа (1968). Кроме того, согласно газете, Хейнс выпустил несколько "высоко оценённых" альбомов в качестве лидера, включая "We Three" (1958) и "Out of the Afternoon" (1962). По данным газеты, начиная с 1990-х годов Хейнс расширил свой график выступлений и записей и начал получать награды - в 1989 году он получил свою первую премию "Грэмми" за участие в альбоме джазового пианиста Маккоя Тайнера "Blues for Coltrane", а в 2000 году получил ещё одну премию "Грэмми" за альбом "Like Minds". Также, как пишет New York Times, барабанщик озвучивал самого себя в видеоигре Grand Theft Auto IV 2008 года в качестве ведущего радиостанции. "Хейнс был неукротимой силой, с гордостью оставаясь актуальным и стильным на протяжении всей карьеры, охватывающей семь десятилетий, приложив руку ко всем крупным событиям в современном джазе", - пишет газета. Издание отмечает, что Хейнс присутствовал на джазовой сцене даже в том возрасте, который многие сочли бы пенсионным, и выступал, и записывался в свои 80 лет.
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сша, нью-йорк (город)
США, Нью-Йорк (город)
Умер известный джазовый барабанщик Рой Хейнс

Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс умер в возрасте 99 лет

© Getty Images / Frans SchellekensАмериканский джазовый барабанщик Рой Хейнс
Американский джазовый барабанщик Рой Хейнс - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Getty Images / Frans Schellekens
Американский джазовый барабанщик Рой Хейнс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс, один из самых часто записываемых в мире джаза, скончался в США в возрасте 99 лет от непродолжительной болезни, сообщает газета New York Times.
"Рой Хейнс, один из величайших и самых влиятельных барабанщиков в истории джаза скончался во вторник в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Ему было 99 лет. Его смерть после непродолжительной болезни подтвердила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, Хейнс участвовал в записи десятков альбомов, многие из которых считаются классикой, включая альбомы "Outward Bound" Эрика Долфи (1960), "Focus" Стэна Гетца (1962) и "Now He Sings, Now He Sobs" Чика Кориа (1968). Кроме того, согласно газете, Хейнс выпустил несколько "высоко оценённых" альбомов в качестве лидера, включая "We Three" (1958) и "Out of the Afternoon" (1962). По данным газеты, начиная с 1990-х годов Хейнс расширил свой график выступлений и записей и начал получать награды - в 1989 году он получил свою первую премию "Грэмми" за участие в альбоме джазового пианиста Маккоя Тайнера "Blues for Coltrane", а в 2000 году получил ещё одну премию "Грэмми" за альбом "Like Minds". Также, как пишет New York Times, барабанщик озвучивал самого себя в видеоигре Grand Theft Auto IV 2008 года в качестве ведущего радиостанции.
"Хейнс был неукротимой силой, с гордостью оставаясь актуальным и стильным на протяжении всей карьеры, охватывающей семь десятилетий, приложив руку ко всем крупным событиям в современном джазе", - пишет газета.
Издание отмечает, что Хейнс присутствовал на джазовой сцене даже в том возрасте, который многие сочли бы пенсионным, и выступал, и записывался в свои 80 лет.
 
СШАНью-Йорк (город)
 
 
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