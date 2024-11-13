https://ria.ru/20241113/kadry-1983518138.html

Эксперты расскажут о роли демонстрационного экзамена в подготовке кадров

Эксперты расскажут о роли демонстрационного экзамена в подготовке кадров - РИА Новости, 13.11.2024

Эксперты расскажут о роли демонстрационного экзамена в подготовке кадров

Проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова и заместитель директора по учебно-методической работе Колледжа "Подмосковье" Марина... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:59

2024-11-13T13:59

2024-11-13T14:00

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МОСКВА, 13 ноя – пресс-служба ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования". Проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова и заместитель директора по учебно-методической работе Колледжа "Подмосковье" Марина Рогулина расскажут о влиянии демонстрационного экзамена на систему подготовки кадров и на образовательный процесс, а также об инструментах взаимодействия между организациями-работодателями и системой среднего профессионального образования. Начальник Единого центра функционального проектирования и развития квалификаций ГУП "Московский метрополитен" Андрей Мулин и руководитель проекта службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ "Алабуга" Эдуард Яушев поделятся опытом использования демонстрационного экзамена как инструмента отбора кадров. Демонстрационный экзамен — форма государственной аттестации по программам среднего профессионального образования. Он проводится с целью независимой оценки практических навыков и умений выпускников на соответствие требованиям ФГОС СПО и требованиям работодателей. Организации-работодатели вовлечены в проведение демонстрационного экзамена. Они предоставляют площадки для его проведения, направляют своих сотрудников в качестве экспертов, обеспечивают студентам места для практики. В январе – августе 2024 года в демонстрационном экзамене приняло участие более 40 тысяч экспертов. Из них более 27 тысяч (67%) были представителями компаний-работодателей. По сравнению с 2023 годом, количество экспертов со стороны бизнеса увеличилось на 14%. "Значимым преимуществом демонстрационного экзамена является независимая оценка квалификаций со стороны работодателей: представителей бизнеса, представителей отраслевых объединений. Сами работодатели диктуют потребности в будущих специалистах и являются не только экспертной стороной, но и непосредственными участниками подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена", — рассказывает проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова. В 2024 году экзамен прошли более 370 тысяч обучающихся. Средний результат выполняемости зданий составил 64%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был 58%. В следующем году планируется провести демонстрационный экзамен для более 570 тысяч студентов из 3,5 тысячи колледжей России, что составит 90% от всех образовательных учреждений СПО. Федеральным оператором демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам СПО является Институт развития профессионального образования. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы