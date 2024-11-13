https://ria.ru/20241113/ka-52m-1983420732.html
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.11.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российские вертолёты Ка-52М ракетами нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, авианаводчик подтвердил уничтожение целей,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:02
2024-11-13T05:02
2024-11-13T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М ракетами нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, авианаводчик подтвердил уничтожение целей, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик выполнения боевого задания. На нём можно видеть подготовку вертолёта на аэродроме, в частности, загрузку ракет в пусковые устройства. Также демонстрируется полёт винтокрылой машины и ракетный залп.
https://ria.ru/20241109/kurskaya-1982826786.html
https://ria.ru/20241111/ugon-1983045509.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье