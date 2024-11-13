Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ka-52m-1983420732.html
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.11.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российские вертолёты Ка-52М ракетами нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, авианаводчик подтвердил уничтожение целей,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:02
2024-11-13T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976632272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf43ea9150829989ee63c17569ff2c2c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М ракетами нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, авианаводчик подтвердил уничтожение целей, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик выполнения боевого задания. На нём можно видеть подготовку вертолёта на аэродроме, в частности, загрузку ракет в пусковые устройства. Также демонстрируется полёт винтокрылой машины и ракетный залп.
https://ria.ru/20241109/kurskaya-1982826786.html
https://ria.ru/20241111/ugon-1983045509.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976632272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_405ca2a607e7e6b06da62b3c1f248a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М ракетами нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, авианаводчик подтвердил уничтожение целей, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
Уничтожение авиаракетами бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
9 ноября, 14:33
Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик выполнения боевого задания. На нём можно видеть подготовку вертолёта на аэродроме, в частности, загрузку ракет в пусковые устройства. Также демонстрируется полёт винтокрылой машины и ракетный залп.
Заправка вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет
11 ноября, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала