https://ria.ru/20241113/izrail-1983483022.html

ЦАХАЛ ликвидировала командира подразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ ликвидировала командира подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 13.11.2024

ЦАХАЛ ликвидировала командира подразделения "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противотанкового ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", а также глав отрядов в районах... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:12

2024-11-13T12:12

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ХАЙФА, 13 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противотанкового ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", а также глав отрядов в районах Хиам, Гаджар и Тебнит, сообщила в среду пресс-служба армии. "Силы ЦАХАЛ уничтожили полевых командиров "Хезболлах" в Хиаме, Тебните и Гаджаре, а также командира противотанкового ракетного подразделения в районе Хаджир", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в начале октября силы ВВС Израиля ликвидировали Мухаммада Муса Салаха, командира "Хезболлах" в районе Хиам. По данным военных, Салах был ответственен за запуск более 2500 снарядов по районам Голанских высот и Галилеи. В воскресенье войска уничтожили главу противотанкового ракетного подразделения Аймана Мухаммада Набулси в районе Хаджира. Командиры "Хезболлах" в районах Гаджар и Тебнит были убиты в результате дополнительных авиаударов по районам. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241006/tsakhal-1976644520.html

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в мире, израиль, голанские высоты, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024