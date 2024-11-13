ЦАХАЛ ликвидировала командира подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ ликвидировала командира противотанкового подразделения "Хезболлы"
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный . Архивное фото
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ХАЙФА, 13 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противотанкового ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах", а также глав отрядов в районах Хиам, Гаджар и Тебнит, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ уничтожили полевых командиров "Хезболлах" в Хиаме, Тебните и Гаджаре, а также командира противотанкового ракетного подразделения в районе Хаджир", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в начале октября силы ВВС Израиля ликвидировали Мухаммада Муса Салаха, командира "Хезболлах" в районе Хиам. По данным военных, Салах был ответственен за запуск более 2500 снарядов по районам Голанских высот и Галилеи.
В воскресенье войска уничтожили главу противотанкового ракетного подразделения Аймана Мухаммада Набулси в районе Хаджира. Командиры "Хезболлах" в районах Гаджар и Тебнит были убиты в результате дополнительных авиаударов по районам.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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