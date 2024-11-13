https://ria.ru/20241113/irkutsk-1983566020.html

Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска

Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска - РИА Новости, 13.11.2024

Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска

Предприятия Иркутска отправляют на СВО 34 единицы авто- и мототехники, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:19

2024-11-13T16:19

2024-11-13T16:19

надежные люди

иркутск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

волга

сво

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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия Иркутска отправляют на СВО 34 единицы авто- и мототехники, сообщает пресс-служба администрации города. "Тридцать четыре единицы авто- и мототехники предоставили для передачи на линию фронта муниципальные и частные предприятия Иркутска. Это одна из самых крупных партий, которая поможет нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в партию входят три мотоцикла "Урал", квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три "Камаза", машины высокой проходимости - самосвалы, "ЛуАЗы", несколько "Волг" и "Жигулей", три санитарных "УАЗа", один "УАЗ Патриот", один автобус ПАЗ и 14 кроссовых мотоциклов "Эндуро". Автомобили прошли полное обслуживание на муниципальных транспортных предприятиях города и полностью готовы к использованию. В покупке кроссовых мотоциклов "Эндуро" приняли участие коллективы нескольких частных компаний и муниципальных предприятий. В настоящее время техника готова к отправке в Ростов-на-Дону. По словам главы Иркутска Руслана Болотова, отправка будет осуществляться всеми видами транспорта.

https://ria.ru/20241113/svo-1983450801.html

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иркутск, ульяновский автомобильный завод (уаз), волга, сво