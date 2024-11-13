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Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска - РИА Новости, 13.11.2024
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Надежные люди
 
16:19 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/irkutsk-1983566020.html
Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска
Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска - РИА Новости, 13.11.2024
Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска
Предприятия Иркутска отправляют на СВО 34 единицы авто- и мототехники, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:19
2024-11-13T16:19
надежные люди
иркутск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
волга
сво
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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия Иркутска отправляют на СВО 34 единицы авто- и мототехники, сообщает пресс-служба администрации города. "Тридцать четыре единицы авто- и мототехники предоставили для передачи на линию фронта муниципальные и частные предприятия Иркутска. Это одна из самых крупных партий, которая поможет нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в партию входят три мотоцикла "Урал", квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три "Камаза", машины высокой проходимости - самосвалы, "ЛуАЗы", несколько "Волг" и "Жигулей", три санитарных "УАЗа", один "УАЗ Патриот", один автобус ПАЗ и 14 кроссовых мотоциклов "Эндуро". Автомобили прошли полное обслуживание на муниципальных транспортных предприятиях города и полностью готовы к использованию. В покупке кроссовых мотоциклов "Эндуро" приняли участие коллективы нескольких частных компаний и муниципальных предприятий. В настоящее время техника готова к отправке в Ростов-на-Дону. По словам главы Иркутска Руслана Болотова, отправка будет осуществляться всеми видами транспорта.
https://ria.ru/20241113/svo-1983450801.html
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иркутск, ульяновский автомобильный завод (уаз), волга, сво
Надежные люди, Иркутск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Волга, СВО

Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска

© Фото : пресс-служба администрации ИркутскаПартию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска
Партию авто- и мототехники отправляют бойцам СВО предприятия Иркутска - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Иркутска
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ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия Иркутска отправляют на СВО 34 единицы авто- и мототехники, сообщает пресс-служба администрации города.
"Тридцать четыре единицы авто- и мототехники предоставили для передачи на линию фронта муниципальные и частные предприятия Иркутска. Это одна из самых крупных партий, которая поможет нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в партию входят три мотоцикла "Урал", квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три "Камаза", машины высокой проходимости - самосвалы, "ЛуАЗы", несколько "Волг" и "Жигулей", три санитарных "УАЗа", один "УАЗ Патриот", один автобус ПАЗ и 14 кроссовых мотоциклов "Эндуро".
Автомобили прошли полное обслуживание на муниципальных транспортных предприятиях города и полностью готовы к использованию. В покупке кроссовых мотоциклов "Эндуро" приняли участие коллективы нескольких частных компаний и муниципальных предприятий. В настоящее время техника готова к отправке в Ростов-на-Дону. По словам главы Иркутска Руслана Болотова, отправка будет осуществляться всеми видами транспорта.
Семья сотрудницы Подлесновского дома-интерната в Саратовской области плетет браслеты выживания для бойцов специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Надежные людиИркутскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ВолгаСВО
 
 
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