Ирак заинтересован в отношениях с Россией, заявил политик
Советник премьера Ирака Джияд: укреплению отношений с Россией мешают санкции
© AP PhotoВид на Багдад
© AP Photo
Вид на Багдад. Архивное фото
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БАГДАД, 13 ноя - РИА Новости. Ирак заинтересован в укреплении отношений с Россией, однако сейчас этому препятствуют санкции США, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по политическим вопросам Сабхан аль-Мулла Джияд.
“Отношения с Россией находятся на уровне ниже желаемого, Ирак хотел бы гораздо более тесных связей с РФ. Однако этому препятствуют американские санкции против России и тот факт, что мы не можем взаимодействовать и нарастить торговый баланс с Россией во многих сферах”, - сказал он.
“Мы с глубоким уважением относимся к российскому народу, отношения между Ираком и РФ носят исторический характер… У нас есть общие взгляды по многим политическим вопросам как международного характера, так и в рамках арабского региона. Поэтому мы ждем возвращения отношений в прежнем виде”, - добавил политик, выразив надежду на то, что западные санкции против РФ будут сняты с разрешением конфликта на Украине.
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