https://ria.ru/20241113/irak-1983432979.html

Ирак заинтересован в отношениях с Россией, заявил политик

Ирак заинтересован в отношениях с Россией, заявил политик - РИА Новости, 13.11.2024

Ирак заинтересован в отношениях с Россией, заявил политик

Ирак заинтересован в укреплении отношений с Россией, однако сейчас этому препятствуют санкции США, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:56

2024-11-13T08:56

2024-11-13T08:56

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россия

ирак

сша

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БАГДАД, 13 ноя - РИА Новости. Ирак заинтересован в укреплении отношений с Россией, однако сейчас этому препятствуют санкции США, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по политическим вопросам Сабхан аль-Мулла Джияд. “Отношения с Россией находятся на уровне ниже желаемого, Ирак хотел бы гораздо более тесных связей с РФ. Однако этому препятствуют американские санкции против России и тот факт, что мы не можем взаимодействовать и нарастить торговый баланс с Россией во многих сферах”, - сказал он. “Мы с глубоким уважением относимся к российскому народу, отношения между Ираком и РФ носят исторический характер… У нас есть общие взгляды по многим политическим вопросам как международного характера, так и в рамках арабского региона. Поэтому мы ждем возвращения отношений в прежнем виде”, - добавил политик, выразив надежду на то, что западные санкции против РФ будут сняты с разрешением конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240901/irak-1969832660.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ирак, сша