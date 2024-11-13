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В Ростове-на-Дону проверят сообщения о заболевании детей кишечной инфекцией - РИА Новости, 13.11.2024
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15:56 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/infektsiya-1983558950.html
В Ростове-на-Дону проверят сообщения о заболевании детей кишечной инфекцией
В Ростове-на-Дону проверят сообщения о заболевании детей кишечной инфекцией - РИА Новости, 13.11.2024
В Ростове-на-Дону проверят сообщения о заболевании детей кишечной инфекцией
Следователи организовали проверку информации о заболевании воспитанников одного из детских садов Ростова-на-Дону кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:56
2024-11-13T15:56
происшествия
здоровье - общество
ростов-на-дону
россия
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о заболевании воспитанников одного из детских садов Ростова-на-Дону кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростове-на-Дону следователи организовали проверку в связи с сообщением о заболевании воспитанников детского сада кишечной инфекцией", - говорится в сообщении. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одном из детских садов в Ростове-на-Дону выявлена кишечная инфекция, вызвавшая недомогание у детей. При этом утверждалось, что региональный Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания вирусом Коксаки. В свою очередь в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания вирусом Коксаки в регионе. "В Роспотребнадзоре ответили, что случаи есть", - говорится в сообщении СУСК. Прокуратура также взяла на контроль ситуацию "ухудшения самочувствия, вызванного инфекцией" у воспитанников одного из ростовских детских садов. В частности, организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20241109/enterovirus-1982834201.html
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происшествия, здоровье - общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростове-на-Дону проверят сообщения о заболевании детей кишечной инфекцией

В Ростове-на-Дону начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детском саду

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о заболевании воспитанников одного из детских садов Ростова-на-Дону кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Ростове-на-Дону следователи организовали проверку в связи с сообщением о заболевании воспитанников детского сада кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одном из детских садов в Ростове-на-Дону выявлена кишечная инфекция, вызвавшая недомогание у детей. При этом утверждалось, что региональный Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания вирусом Коксаки. В свою очередь в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания вирусом Коксаки в регионе.
"В Роспотребнадзоре ответили, что случаи есть", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура также взяла на контроль ситуацию "ухудшения самочувствия, вызванного инфекцией" у воспитанников одного из ростовских детских садов. В частности, организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
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