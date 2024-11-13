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В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства - РИА Новости, 13.11.2024
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16:27 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/gruppa-1983568378.html
В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства
В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства - РИА Новости, 13.11.2024
В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства
Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что в районе созданы несколько оперативных групп, которые патрулируют улицы и пресекают факты... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:27
2024-11-13T16:27
глушковский район
курская область
россия
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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что в районе созданы несколько оперативных групп, которые патрулируют улицы и пресекают факты мародерства и воровства. "Вчера находился в Глушковском районе. Встретился с сотрудниками военной полиции. Обсудили проблему мародерства, которая, к сожалению, существует. Со слов сотрудника полиции, были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародерства и воровства, которые патрулируют улицы в населенных пунктах. Имеются результаты этой работы", - написал Золотарев в своем Telegram-канале. Глава района также сообщил, что попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и пропускной режим в населенные пункты района. "Надеюсь, благодаря этим мерам будет наведен порядок в районе", - добавил чиновник.
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глушковский район
курская область
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глушковский район, курская область, россия
Глушковский район, Курская область, Россия
В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства

В районе в Курской области создали группы по пресечению мародерства и воровства

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что в районе созданы несколько оперативных групп, которые патрулируют улицы и пресекают факты мародерства и воровства.
"Вчера находился в Глушковском районе. Встретился с сотрудниками военной полиции. Обсудили проблему мародерства, которая, к сожалению, существует. Со слов сотрудника полиции, были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародерства и воровства, которые патрулируют улицы в населенных пунктах. Имеются результаты этой работы", - написал Золотарев в своем Telegram-канале.
Глава района также сообщил, что попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и пропускной режим в населенные пункты района.
"Надеюсь, благодаря этим мерам будет наведен порядок в районе", - добавил чиновник.
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