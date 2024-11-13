https://ria.ru/20241113/gruppa-1983568378.html

В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства

В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства - РИА Новости, 13.11.2024

В Курской области создали оперативные группы по пресечению мародерства

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что в районе созданы несколько оперативных групп, которые патрулируют улицы и пресекают факты... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:27

2024-11-13T16:27

2024-11-13T16:27

глушковский район

курская область

россия

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КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что в районе созданы несколько оперативных групп, которые патрулируют улицы и пресекают факты мародерства и воровства. "Вчера находился в Глушковском районе. Встретился с сотрудниками военной полиции. Обсудили проблему мародерства, которая, к сожалению, существует. Со слов сотрудника полиции, были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародерства и воровства, которые патрулируют улицы в населенных пунктах. Имеются результаты этой работы", - написал Золотарев в своем Telegram-канале. Глава района также сообщил, что попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и пропускной режим в населенные пункты района. "Надеюсь, благодаря этим мерам будет наведен порядок в районе", - добавил чиновник.

https://ria.ru/20241113/begstvo-1983556694.html

глушковский район

курская область

россия

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глушковский район, курская область, россия