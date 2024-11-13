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Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
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Новости Подмосковья
 
20:08 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/forum-1983617475.html
Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье
Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье
Флагманский молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Сергиево-Посадском городском округе, он собрал 1500 участников и прошел уже во второй раз, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:08
2024-11-13T20:08
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Флагманский молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Сергиево-Посадском городском округе, он собрал 1500 участников и прошел уже во второй раз, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья. Форум собрал участников из всех городских округов Подмосковья, новых регионов РФ – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии. Мероприятие организовало министерство информации и молодежной политики Московской области. "Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания. Так, вчера сюда приезжал знаменитый философ, писатель, общественный деятель Александр Дугин, за что ему отдельные слова благодарности. Встреча с ним была очень интересной и полезной для всех", — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в этом году было решено уделить на форуме большое внимание информационной безопасности. Ребята поблагодарили за организацию форума, отметив, что и бытовые условия, и сами мероприятия им очень понравились. А наибольшие впечатления произвели спикеры. Участникам форума также запомнилась встреча с Дугиным - автором многих книг, одним из самых ярких русских мыслителей современности. Философ поделился с ребятами своим видением мира.
https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983617180.html
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московская область (подмосковье), россия, александр дугин, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Дугин, Андрей Воробьев

Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Сергиев Посад в Московской области
Вид на Сергиев Посад в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Сергиев Посад в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Флагманский молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Сергиево-Посадском городском округе, он собрал 1500 участников и прошел уже во второй раз, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Форум собрал участников из всех городских округов Подмосковья, новых регионов РФ – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии.
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Вчера, 20:04
Мероприятие организовало министерство информации и молодежной политики Московской области.
"Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания. Так, вчера сюда приезжал знаменитый философ, писатель, общественный деятель Александр Дугин, за что ему отдельные слова благодарности. Встреча с ним была очень интересной и полезной для всех", — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в этом году было решено уделить на форуме большое внимание информационной безопасности.
Ребята поблагодарили за организацию форума, отметив, что и бытовые условия, и сами мероприятия им очень понравились. А наибольшие впечатления произвели спикеры. Участникам форума также запомнилась встреча с Дугиным - автором многих книг, одним из самых ярких русских мыслителей современности. Философ поделился с ребятами своим видением мира.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр ДугинАндрей Воробьев
 
 
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