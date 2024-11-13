https://ria.ru/20241113/forum-1983617475.html

Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье

Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024

Молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Подмосковье

Флагманский молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Сергиево-Посадском городском округе, он собрал 1500 участников и прошел уже во второй раз, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:08

2024-11-13T20:08

2024-11-13T20:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

александр дугин

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/33/1556653305_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_030a7a984b37a031f10c6b841c876598.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Флагманский молодежный форум "Мы-Россия" завершился в Сергиево-Посадском городском округе, он собрал 1500 участников и прошел уже во второй раз, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья. Форум собрал участников из всех городских округов Подмосковья, новых регионов РФ – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии. Мероприятие организовало министерство информации и молодежной политики Московской области. "Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания. Так, вчера сюда приезжал знаменитый философ, писатель, общественный деятель Александр Дугин, за что ему отдельные слова благодарности. Встреча с ним была очень интересной и полезной для всех", — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в этом году было решено уделить на форуме большое внимание информационной безопасности. Ребята поблагодарили за организацию форума, отметив, что и бытовые условия, и сами мероприятия им очень понравились. А наибольшие впечатления произвели спикеры. Участникам форума также запомнилась встреча с Дугиным - автором многих книг, одним из самых ярких русских мыслителей современности. Философ поделился с ребятами своим видением мира.

https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983617180.html

https://ria.ru/20241113/oae-1983499465.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, александр дугин, андрей воробьев