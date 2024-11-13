https://ria.ru/20241113/finljandija-1983571849.html

Граница с Россией останется закрытой, заявили в Финляндии

Граница с Россией останется закрытой, заявили в Финляндии - РИА Новости, 13.11.2024

Граница с Россией останется закрытой, заявили в Финляндии

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что граница с Россией остается закрытой, поскольку оценка угроз финскими властями не изменилась. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:46

2024-11-13T16:46

2024-11-13T16:46

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что граница с Россией остается закрытой, поскольку оценка угроз финскими властями не изменилась. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. "Граница закрыта и картина угроз аналогична той, что была ранее. По оценкам властей, существует высокий риск того, что деятельность (России - ред.) возобновится, если граница будет открыта. На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы", - сказала она в интервью телеканалу MTV3. Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что правительство Финляндии может в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой. Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html

https://ria.ru/20241113/oshibka-1983460894.html

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