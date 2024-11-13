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В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию - РИА Новости, 13.11.2024
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18:41 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/evakuatsiya-1983600184.html
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию - РИА Новости, 13.11.2024
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена еще из 28 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в среду глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:41
2024-11-13T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
боровский район
оон
украина
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена еще из 28 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в среду глава областной военной администрации Олег Синегубов. Синегубов 11 ноября заявил, что эвакуация всего взрослого населения будет проведена еще в 10 населенных пунктах Боровского района Харьковской области. Ранее он заявлял о планах украинских властей эвакуировать жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области. "На заседании совета обороны Харьковской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной общины", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, также принято решение об обязательной эвакуации всего взрослого населения из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. Среди них поселок Боровая, село Новоплатоновка, село Шийковка, Подлиман, Нижняя Журавка. "Сегодня в этих населенных пунктах остается 2443 человека. Все эвакуированные получат материальную помощь, временное проживание, а также поддержку от международных партнеров, в частности ООН, в том числе гуманитарную, психологическую и юридическую помощь", - добавил Синегубов. Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html
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в мире, харьковская область, боровский район, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Боровский район, ООН, Украина
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена еще из 28 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в среду глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Синегубов 11 ноября заявил, что эвакуация всего взрослого населения будет проведена еще в 10 населенных пунктах Боровского района Харьковской области. Ранее он заявлял о планах украинских властей эвакуировать жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области.
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"На заседании совета обороны Харьковской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной общины", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
По его словам, также принято решение об обязательной эвакуации всего взрослого населения из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. Среди них поселок Боровая, село Новоплатоновка, село Шийковка, Подлиман, Нижняя Журавка.
"Сегодня в этих населенных пунктах остается 2443 человека. Все эвакуированные получат материальную помощь, временное проживание, а также поддержку от международных партнеров, в частности ООН, в том числе гуманитарную, психологическую и юридическую помощь", - добавил Синегубов.
Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьБоровский районООНУкраина
 
 
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