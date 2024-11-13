https://ria.ru/20241113/evakuatsiya-1983536714.html

При эвакуации из общежития на юго-востоке Москвы пострадал человек

При эвакуации из общежития на юго-востоке Москвы пострадал человек - РИА Новости, 13.11.2024

При эвакуации из общежития на юго-востоке Москвы пострадал человек

Один человек пострадал при эвакуации из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:47

2024-11-13T14:47

2024-11-13T14:47

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал при эвакуации из пятиэтажного здания общежития на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Пожар на площади 65 квадратных метров был потушен на первом этаже общежития на Ташкентской улице. Из горящего здания были эвакуированы 238 человек, еще 15 спасены. "При спуске из окна первого этажа горящего здания пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший от госпитализации отказался. По данным МЧС РФ, из общежития самостоятельно вышли 247 человек.

https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)