https://ria.ru/20241113/era-glonass-1983425036.html

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" начала отслеживать лесную технику

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" начала отслеживать лесную технику - РИА Новости, 13.11.2024

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" начала отслеживать лесную технику

Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" начала отслеживать лесную технику, к ней подключили первые 600 транспортных средств, сообщил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:07

2024-11-13T07:07

2024-11-13T07:07

россия

архангельское

костромская область

алексей райкевич

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

эра-глонасс

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" начала отслеживать лесную технику, к ней подключили первые 600 транспортных средств, сообщил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса подключили первые шестьсот транспортных средств", - говорится в сообщении. По словам Райкевича, эксперимент проводился совместно с Минпромторгом и Рослесхозом. Проект подтвердил эффективность и простоту использования, а для контроля оборота древесины к "ЭРА-ГЛОНАСС" будет подключена и лесопожарная система. "Эксперимент охватил три региона – Архангельскую, Ульяновскую и Костромскую области. Успешный опыт, уверен, будет быстро масштабироваться на всю страну", - добавил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Райкевич также напомнил, что во всех регионах России к платформе мониторинга транспорта на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" уже подключено более 300 тысяч транспортных средств.

https://ria.ru/20240905/svyaz-1970768942.html

https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html

россия

архангельское

костромская область

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россия, архангельское, костромская область, алексей райкевич, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс