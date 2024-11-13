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Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 13.11.2024 (обновлено: 16:51 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/energodar-1983568218.html
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 13.11.2024
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару
В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины, сгорели два автомобиля, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:26
2024-11-13T16:51
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины, сгорели два автомобиля, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два - в центре города, погиб один человек. "Сегодня бандеровцы целенаправленно наносили артудары по районам с плотной жилой застройкой. Есть пострадавшие и разрушения. Попадания зафиксированы по жилым домам и магазинам. Сгорели два автомобиля, также разрушения получили несколько многоэтажек", - написал Рогов. По его словам, погибший - работник магазина, который скончался от осколочного ранения.
https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
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энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару

Рогов: в Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины

© Владимир Рогов/TelegramПоследствия удара ВСУ в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре
Последствия удара ВСУ в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Владимир Рогов/Telegram
Последствия удара ВСУ в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины, сгорели два автомобиля, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два - в центре города, погиб один человек.
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"Сегодня бандеровцы целенаправленно наносили артудары по районам с плотной жилой застройкой. Есть пострадавшие и разрушения. Попадания зафиксированы по жилым домам и магазинам. Сгорели два автомобиля, также разрушения получили несколько многоэтажек", - написал Рогов.
По его словам, погибший - работник магазина, который скончался от осколочного ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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