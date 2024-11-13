https://ria.ru/20241113/energodar-1983568218.html
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 13.11.2024
Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару
В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины, сгорели два автомобиля, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:26
2024-11-13T16:26
2024-11-13T16:51
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запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины, сгорели два автомобиля, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два - в центре города, погиб один человек. "Сегодня бандеровцы целенаправленно наносили артудары по районам с плотной жилой застройкой. Есть пострадавшие и разрушения. Попадания зафиксированы по жилым домам и магазинам. Сгорели два автомобиля, также разрушения получили несколько многоэтажек", - написал Рогов. По его словам, погибший - работник магазина, который скончался от осколочного ранения.
https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
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Рогов рассказал о последствиях ударов ВСУ по Энергодару
Рогов: в Энергодаре ударом ВСУ повреждены жилые дома и магазины