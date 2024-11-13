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Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/endzhievskiy-1983438825.html
Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО
Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО - РИА Новости, 13.11.2024
Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО
Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский сообщил РИА Новости, что решил уйти добровольцем на СВО. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:36
2024-11-13T09:36
специальная военная операция на украине
красноярск
лдпр
русское географическое общество
безопасность
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский сообщил РИА Новости, что решил уйти добровольцем на СВО. "Да, это достоверная информация. Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - сказал Енджиевский, уточнив, что в зону спецоперации он отправится в конце ноября. По его словам, он часто посещает передовую и поддерживает ребят, регулярно ездит в зону СВО с июля 2022 года. Сейчас депутат проходит медкомиссию. По данным сайта заксобрания Красноярска, Захар Енджиевский состоит во фракции "ЛДПР", ему 48 лет. Общественно-политическую жизнь начал в 2016 году с членства во Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".
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красноярск, лдпр, русское географическое общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноярск, ЛДПР, Русское географическое общество, Безопасность
Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО

Депутат заксобрания Красноярска Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО

© Фото : Захар Енджиевский/ВКонтактеДепутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский
Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Захар Енджиевский/ВКонтакте
Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский сообщил РИА Новости, что решил уйти добровольцем на СВО.
«
"Да, это достоверная информация. Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - сказал Енджиевский, уточнив, что в зону спецоперации он отправится в конце ноября.
По его словам, он часто посещает передовую и поддерживает ребят, регулярно ездит в зону СВО с июля 2022 года. Сейчас депутат проходит медкомиссию.
По данным сайта заксобрания Красноярска, Захар Енджиевский состоит во фракции "ЛДПР", ему 48 лет. Общественно-политическую жизнь начал в 2016 году с членства во Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноярскЛДПРРусское географическое обществоБезопасность
 
 
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