https://ria.ru/20241113/endzhievskiy-1983438825.html

Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО

Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО - РИА Новости, 13.11.2024

Красноярский депутат Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО

Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский сообщил РИА Новости, что решил уйти добровольцем на СВО. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:36

2024-11-13T09:36

2024-11-13T09:36

специальная военная операция на украине

красноярск

лдпр

русское географическое общество

безопасность

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КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский сообщил РИА Новости, что решил уйти добровольцем на СВО. "Да, это достоверная информация. Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - сказал Енджиевский, уточнив, что в зону спецоперации он отправится в конце ноября. По его словам, он часто посещает передовую и поддерживает ребят, регулярно ездит в зону СВО с июля 2022 года. Сейчас депутат проходит медкомиссию. По данным сайта заксобрания Красноярска, Захар Енджиевский состоит во фракции "ЛДПР", ему 48 лет. Общественно-политическую жизнь начал в 2016 году с членства во Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

https://ria.ru/20241102/vokal-1981455229.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярск, лдпр, русское географическое общество, безопасность