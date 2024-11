Российские экспортеры на CIIE 2024 провели более 700 переговоров

https://ria.ru/20241113/eksport-1983445011.html

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 700 деловых переговоров, потенциальный объем которых превышает 70 миллионов долларов, состоялось в рамках коллективной экспозиции Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) в Шанхае, сообщает центр."Успех российских экспортеров на CIIE 2024 подтверждает эффективность государственной поддержки и перспективность развития российско-китайского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Участие в выставке предоставило российским компаниям уникальную возможность не только представить свою продукцию широкой аудитории, но и установить прямые контакты с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами.В рамках участия российских компаний в выставке было подписано 6 соглашений о намерениях. В частности, достигнуты договоренности о поставках оборудования, подсолнечного масла, фруктово-ягодных пюре и другие. Среди результатов выставки – краснодарская транспортно-логистическая компания объявила об открытии филиала в Китае.Во время работы стенда было проведено несколько круглых столов, участники которых обсудили выход на китайский рынок, культурные нюансы делового общения, критерии выбора партнеров, требования к поставкам в розничную сеть, необходимые сертификаты и перспективные ниши. Также рассматривались вопросы выхода на рынок КНР, выбор партнеров, государственные программы поддержки, требования к поставщикам и необходимые сертификаты.В этом году при поддержке РЭЦ в рамках национальной экспозиции Made in Russia свою продукцию представили 97 компаний из 38 регионов России, заняв почти 1700 квадратных метров выставочной площади. РЭЦ неизменно поддерживает участие российских компаний в CIIE с момента ее основания в 2018 году, способствуя представлению все большего числа производителей с высококачественной и востребованной продукцией. В этом году с поддержкой РЭЦ участвовало рекордное количество компаний.Российские компании были представлены в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".Значительная часть экспонентов (69 из 97) представляла агропромышленный комплекс, демонстрируя широкий ассортимент продуктов питания, включая кондитерские изделия и шоколад, масло, а также популярные алкогольные и безалкогольные напитки.CIIE проходила с 5 по 10 ноября. Выставка традиционно является крупнейшей платформой для демонстрации товаров и услуг из различных отраслей, включая высокотехнологичные разработки, автомобилестроение, медицинские инновации и товары повседневного спроса.Участие в коллективном стенде предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Для экспортеров, заинтересованных в участии в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

