Рейтинг@Mail.ru
Российские экспортеры на CIIE 2024 провели более 700 переговоров - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/eksport-1983445011.html
Российские экспортеры на CIIE 2024 провели более 700 переговоров
Российские экспортеры на CIIE 2024 провели более 700 переговоров - РИА Новости, 13.11.2024
Российские экспортеры на CIIE 2024 провели более 700 переговоров
Более 700 деловых переговоров, потенциальный объем которых превышает 70 миллионов долларов, состоялось в рамках коллективной экспозиции Made in Russia при... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:05
2024-11-13T10:05
экономика
россия
китай
шанхай
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983441755_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c5101baab6a4673c7d07e30e7b695429.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 700 деловых переговоров, потенциальный объем которых превышает 70 миллионов долларов, состоялось в рамках коллективной экспозиции Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) в Шанхае, сообщает центр."Успех российских экспортеров на CIIE 2024 подтверждает эффективность государственной поддержки и перспективность развития российско-китайского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Участие в выставке предоставило российским компаниям уникальную возможность не только представить свою продукцию широкой аудитории, но и установить прямые контакты с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами.В рамках участия российских компаний в выставке было подписано 6 соглашений о намерениях. В частности, достигнуты договоренности о поставках оборудования, подсолнечного масла, фруктово-ягодных пюре и другие. Среди результатов выставки – краснодарская транспортно-логистическая компания объявила об открытии филиала в Китае.Во время работы стенда было проведено несколько круглых столов, участники которых обсудили выход на китайский рынок, культурные нюансы делового общения, критерии выбора партнеров, требования к поставкам в розничную сеть, необходимые сертификаты и перспективные ниши. Также рассматривались вопросы выхода на рынок КНР, выбор партнеров, государственные программы поддержки, требования к поставщикам и необходимые сертификаты.В этом году при поддержке РЭЦ в рамках национальной экспозиции Made in Russia свою продукцию представили 97 компаний из 38 регионов России, заняв почти 1700 квадратных метров выставочной площади. РЭЦ неизменно поддерживает участие российских компаний в CIIE с момента ее основания в 2018 году, способствуя представлению все большего числа производителей с высококачественной и востребованной продукцией. В этом году с поддержкой РЭЦ участвовало рекордное количество компаний.Российские компании были представлены в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".Значительная часть экспонентов (69 из 97) представляла агропромышленный комплекс, демонстрируя широкий ассортимент продуктов питания, включая кондитерские изделия и шоколад, масло, а также популярные алкогольные и безалкогольные напитки.CIIE проходила с 5 по 10 ноября. Выставка традиционно является крупнейшей платформой для демонстрации товаров и услуг из различных отраслей, включая высокотехнологичные разработки, автомобилестроение, медицинские инновации и товары повседневного спроса.Участие в коллективном стенде предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Для экспортеров, заинтересованных в участии в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20241105/rets-1981969137.html
https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html
россия
китай
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983441755_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_7ab0709a87c3ab2f6bcda4b88409d482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, шанхай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Российские экспортеры на CIIE 2024 провели более 700 переговоров

Российские экспортеры на CIIE 2024 провели переговоры с потенциалом в $70 млн

© Фото : пресс-служба РЭЦКоллективная экспозиция Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае
Коллективная экспозиция Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Коллективная экспозиция Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 700 деловых переговоров, потенциальный объем которых превышает 70 миллионов долларов, состоялось в рамках коллективной экспозиции Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) в Шанхае, сообщает центр.
"Успех российских экспортеров на CIIE 2024 подтверждает эффективность государственной поддержки и перспективность развития российско-китайского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Почти 100 российских компаний представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Российские компании представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае
5 ноября, 16:33
Участие в выставке предоставило российским компаниям уникальную возможность не только представить свою продукцию широкой аудитории, но и установить прямые контакты с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами.
В рамках участия российских компаний в выставке было подписано 6 соглашений о намерениях. В частности, достигнуты договоренности о поставках оборудования, подсолнечного масла, фруктово-ягодных пюре и другие. Среди результатов выставки – краснодарская транспортно-логистическая компания объявила об открытии филиала в Китае.
Во время работы стенда было проведено несколько круглых столов, участники которых обсудили выход на китайский рынок, культурные нюансы делового общения, критерии выбора партнеров, требования к поставкам в розничную сеть, необходимые сертификаты и перспективные ниши. Также рассматривались вопросы выхода на рынок КНР, выбор партнеров, государственные программы поддержки, требования к поставщикам и необходимые сертификаты.
В этом году при поддержке РЭЦ в рамках национальной экспозиции Made in Russia свою продукцию представили 97 компаний из 38 регионов России, заняв почти 1700 квадратных метров выставочной площади. РЭЦ неизменно поддерживает участие российских компаний в CIIE с момента ее основания в 2018 году, способствуя представлению все большего числа производителей с высококачественной и востребованной продукцией. В этом году с поддержкой РЭЦ участвовало рекордное количество компаний.
Российские компании были представлены в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".
Значительная часть экспонентов (69 из 97) представляла агропромышленный комплекс, демонстрируя широкий ассортимент продуктов питания, включая кондитерские изделия и шоколад, масло, а также популярные алкогольные и безалкогольные напитки.
CIIE проходила с 5 по 10 ноября. Выставка традиционно является крупнейшей платформой для демонстрации товаров и услуг из различных отраслей, включая высокотехнологичные разработки, автомобилестроение, медицинские инновации и товары повседневного спроса.
Участие в коллективном стенде предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Для экспортеров, заинтересованных в участии в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Россия резко нарастила экспорт отечественных вин
8 ноября, 16:19
 
ЭкономикаРоссияКитайШанхайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала