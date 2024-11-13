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Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.11.2024
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12:20 13.11.2024 (обновлено: 12:39 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ekologiya-1983485687.html
Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин
Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.11.2024
Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин
Россия наращивает собственные технологии и производство для декарбонизации промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:20
2024-11-13T12:39
экономика
россия
михаил мишустин
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Россия наращивает собственные технологии и производство для декарбонизации промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В России уже восемьдесят пять процентов энергобаланса приходятся на "чистую", низкоэмиссионную генерацию. Это в первую очередь газовая, атомная энергетика, из возобновляемых источников. Наращиваем собственные технологии и производственные мощности для декарбонизации отраслей", - сказал Мишустин в ходе выступления на конференции ООН по климату. Глава российского кабмина добавил, что Россия активно использует природные возможности, напомнив участникам конференции, что пятая часть глобальных лесных ресурсов расположена в РФ. "Объем поглощений превышает один миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20241112/sor29-1983387086.html
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экономика, россия, михаил мишустин, оон
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, ООН
Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин

Мишустин: Россия наращивает производство для декарбонизации промышленности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Россия наращивает собственные технологии и производство для декарбонизации промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В России уже восемьдесят пять процентов энергобаланса приходятся на "чистую", низкоэмиссионную генерацию. Это в первую очередь газовая, атомная энергетика, из возобновляемых источников. Наращиваем собственные технологии и производственные мощности для декарбонизации отраслей", - сказал Мишустин в ходе выступления на конференции ООН по климату.
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"Объем поглощений превышает один миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год", - подчеркнул Мишустин.
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