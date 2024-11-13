https://ria.ru/20241113/ekologiya-1983485687.html

Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин

Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.11.2024

Россия наращивает технологии для декарбонизации, заявил Мишустин

Россия наращивает собственные технологии и производство для декарбонизации промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:20

2024-11-13T12:20

2024-11-13T12:39

экономика

россия

михаил мишустин

оон

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Россия наращивает собственные технологии и производство для декарбонизации промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В России уже восемьдесят пять процентов энергобаланса приходятся на "чистую", низкоэмиссионную генерацию. Это в первую очередь газовая, атомная энергетика, из возобновляемых источников. Наращиваем собственные технологии и производственные мощности для декарбонизации отраслей", - сказал Мишустин в ходе выступления на конференции ООН по климату. Глава российского кабмина добавил, что Россия активно использует природные возможности, напомнив участникам конференции, что пятая часть глобальных лесных ресурсов расположена в РФ. "Объем поглощений превышает один миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241112/sor29-1983387086.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, оон