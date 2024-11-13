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Ефимов: в Москве за три года построят около 300 объектов социнфраструктуры
Ефимов: в Москве за три года построят около 300 объектов социнфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2024
Ефимов: в Москве за три года построят около 300 объектов социнфраструктуры
В Москве в следующие три года за счет городского бюджета и инвесторов построят около 300 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:48
2024-11-13T15:48
2024-11-13T15:48
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Москве в следующие три года за счет городского бюджета и инвесторов построят около 300 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025-2027 годах в столице возведут порядка 300 новых объектов. Это в том числе 200 зданий школ и детских садов, 31 объект здравоохранения и 36 новых спортивных объектов. Их строят за средства городского бюджета, а также за счет инвесторов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, в следующем году в Северном Измайлове должны сдать физкультурный комплекс примерной площадью 10 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.Также, уточняется в нем, сейчас в Москве возводится более 130 объектов образования. Например, в Богородском скоро появится новая школа на 600 учеников. Ее строят за счет городского бюджета.Кроме того, в российской столице активно строят объекты здравоохранения модернизируют по новому московскому стандарту поликлиники, добавляется в сообщении.Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в октябре правительство столицы утвердило трехлетнюю адресную инвестпрограмму, согласно которой всего в 2025-2027 годах в столице предполагается построить около 940 объектов, финансируемых из городского бюджета.
https://ria.ru/20241113/efimov-1983497243.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Сергей Собянин
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Москве в следующие три года за счет городского бюджета и инвесторов построят около 300 объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025-2027 годах в столице возведут порядка 300 новых объектов. Это в том числе 200 зданий школ и детских садов, 31 объект здравоохранения и 36 новых спортивных объектов. Их строят за средства городского бюджета, а также за счет инвесторов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, в следующем году в Северном Измайлове должны сдать физкультурный комплекс примерной площадью 10 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.
Также, уточняется в нем, сейчас в Москве возводится более 130 объектов образования. Например, в Богородском скоро появится новая школа на 600 учеников. Ее строят за счет городского бюджета.
Кроме того, в российской столице активно строят объекты здравоохранения модернизируют по новому московскому стандарту поликлиники, добавляется в сообщении.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин
, в октябре правительство столицы утвердило трехлетнюю адресную инвестпрограмму, согласно которой всего в 2025-2027 годах в столице предполагается построить около 940 объектов, финансируемых из городского бюджета.