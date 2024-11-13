https://ria.ru/20241113/dtp-1983479779.html

В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие

В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2024

В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:06

2024-11-13T12:06

2024-11-13T12:08

происшествия

киров

советский

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону. ДТП произошло в среду в 8.30 мск на улице Советской в Нововятском районе. "Произошло столкновение Hyundai Solaris и автомобиля скорой помощи "Газель". В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и два пассажира автомобиля "Газель" получили травмы", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html

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киров

советский

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происшествия, киров, советский , министерство внутренних дел рф (мвд россии)