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В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2024
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12:06 13.11.2024 (обновлено: 12:08 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/dtp-1983479779.html
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2024
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:06
2024-11-13T12:08
происшествия
киров
советский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону. ДТП произошло в среду в 8.30 мск на улице Советской в Нововятском районе. "Произошло столкновение Hyundai Solaris и автомобиля скорой помощи "Газель". В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и два пассажира автомобиля "Газель" получили травмы", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html
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киров
советский
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происшествия, киров, советский , министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Киров, Советский , Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие

МВД РФ: в Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, 4 пострадавших

© Фото : Полиция Кировской области/TelegramДТП на улице Советской в Кирове
ДТП на улице Советской в Кирове - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Полиция Кировской области/Telegram
ДТП на улице Советской в Кирове
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону.
ДТП произошло в среду в 8.30 мск на улице Советской в Нововятском районе.
Место столкновения трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов в подмосковной Балашихе. 11 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Балашихе произошло массовое ДТП
11 ноября, 23:02
"Произошло столкновение Hyundai Solaris и автомобиля скорой помощи "Газель". В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и два пассажира автомобиля "Газель" получили травмы", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия, добавили в ведомстве.
ДТП в 5-ом тоннеле Дублер Курортного проспекта в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи
11 ноября, 13:13
 
ПроисшествияКировСоветскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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