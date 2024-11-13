https://ria.ru/20241113/dtp-1983479779.html
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2024
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:06
2024-11-13T12:06
2024-11-13T12:08
происшествия
киров
советский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983480112_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_2d9935a5b2caa68afafce2ca75e0f4ad.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи в Кирове, сообщает УМВД РФ по региону. ДТП произошло в среду в 8.30 мск на улице Советской в Нововятском районе. "Произошло столкновение Hyundai Solaris и автомобиля скорой помощи "Газель". В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и два пассажира автомобиля "Газель" получили травмы", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html
https://ria.ru/20241111/sochi-1983066347.html
киров
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983480112_106:0:966:645_1920x0_80_0_0_b26a90abcd56e3d50e2b42a1bad7561c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, советский , министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Киров, Советский , Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, есть пострадавшие
МВД РФ: в Кирове легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, 4 пострадавших