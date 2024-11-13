https://ria.ru/20241113/dorokhovo-1983466134.html
В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс
В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс - РИА Новости, 13.11.2024
В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс
Гостиничный комплекс загорелся на площади порядка 600 квадратных метров в поселке Дорохово в Московской области, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:45
2024-11-13T11:45
2024-11-13T12:01
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гостиничный комплекс загорелся на площади порядка 600 квадратных метров в поселке Дорохово в Московской области, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории гостиницы происходит возгорание в здании оздоровительного комплекса на площади около 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены более 30 человек и восемь единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс
В подмосковном Дорохово горит гостиничный комплекс на площади 600 "квадратов"