https://ria.ru/20241113/dorokhovo-1983466134.html

В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс

В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс - РИА Новости, 13.11.2024

В подмосковном Дорохово загорелся гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс загорелся на площади порядка 600 квадратных метров в поселке Дорохово в Московской области, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:45

2024-11-13T11:45

2024-11-13T12:01

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гостиничный комплекс загорелся на площади порядка 600 квадратных метров в поселке Дорохово в Московской области, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории гостиницы происходит возгорание в здании оздоровительного комплекса на площади около 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены более 30 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)