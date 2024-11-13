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В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024
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20:52 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html
В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе
В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024
В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе
Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:52
2024-11-13T20:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что гостиничный комплекс загорелся в Дорохово на площади порядка 600 квадратных метров. "Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе

МЧС РФ: в Дорохово потушили пожар в гостиничном комплексе, пострадавших нет

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области
Ликвидация пожара в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что гостиничный комплекс загорелся в Дорохово на площади порядка 600 квадратных метров.
"Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Тушение пожара на пилораме в поселке Первомайский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Свердловской области потушили пожар на пилораме
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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