https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html

В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе

В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024

В Подмосковье потушили пожар в гостиничном комплексе

Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:52

2024-11-13T20:52

2024-11-13T20:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово потушен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что гостиничный комплекс загорелся в Дорохово на площади порядка 600 квадратных метров. "Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохово полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241113/pozhar--1983593522.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия