https://ria.ru/20241113/dokumenty--1983619798.html

Греческая разведслужба рассекретила документы о вторжении Турции на Кипр

Греческая разведслужба рассекретила документы о вторжении Турции на Кипр - РИА Новости, 13.11.2024

Греческая разведслужба рассекретила документы о вторжении Турции на Кипр

Греческая Национальная разведывательная служба (EYP, NIS) впервые рассекретила свои архивные материалы, опубликованы 58 документов, относящиеся к периоду... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:33

2024-11-13T20:33

2024-11-13T20:34

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АФИНЫ, 13 ноя – РИА Новости. Греческая Национальная разведывательная служба (EYP, NIS) впервые рассекретила свои архивные материалы, опубликованы 58 документов, относящиеся к периоду свержения правительства архиепископа Макариоса на Кипре и турецкого вторжения в 1974 году. Документы относятся к периоду с июля по август 1974 года. "Стремясь способствовать лучшему пониманию событий и обстоятельств переворота против архиепископа Макариоса и турецкого вторжения, EYP по случаю 50-й годовщины трагедии на Кипре публикует 58 информационных бюллетеней, составленных в эти два драматических месяца соответствующими сотрудниками KYP, как тогда называлась служба. По сути, это дневник событий травматического периода в истории греков, зафиксированный в информационной базе Службы того времени, который теперь доступен не только историкам, но и любому заинтересованному лицу для изучения, сбора данных и выводов. И который даже при простом прочтении, несмотря на прошедшее время, впечатляет и вызывает сильные эмоции", - говорится в сообщении спецслужбы. Греческое законодательство позволяет рассекречивать документы через 50 лет. EYP впервые рассекретила свои архивные материалы, в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, отметил в специальном послании руководитель EYP Фемистоклис Демирис. "EYP впервые выступила с такой инициативой, обнародовав части своего досье. Мы подумали, что время пришло. Так как существующая правовая база дает право Службе публиковать избранные документы, при условии, что с момента их написания прошло 50 лет, а теперь, после событий на Кипре, прошло ровно 50 лет, мы сочли целесообразным представить общественности материалы, которые могут быть обнародованы, о событиях, которые до сих пор сильно беспокоят наше общество в Греции и на Кипре, которое даже сегодня страдает от последствий событий того времени", - отметил Демирис. "Стремясь способствовать лучшему пониманию того, что произошло тогда, Национальная разведывательная служба сегодня публикует для общественности разведывательные бюллетени за период с июля по август 1974 года, которые составлялись ежедневно", - сообщил он. Профессор Национальной академии наук Эвантис Хадживасилиу, давая первую оценку материалам, охарактеризовал их как важнейшие, подчеркивая, что в сочетании с другими доступными источниками они внесут вклад в усилия по созданию всеобъемлющей картины событий того периода. "Похоже, что Разведывательная служба не участвовала в организации переворота 15 июля против президента Республики Кипр архиепископа Макариоса. Конечно, по своей природе информационные бюллетени не должны сообщать о доказательствах планируемого, то есть, будущего, переворота; они фиксируют то, что уже произошло, и не фиксируют то, что еще не произошло. Однако из материалов достаточно ясно, что авторы бюллетеней и в целом - это, я думаю, можно утверждать со взвешенной службы, не знали о планировании переворота", - отметил ученый в комментарии к публикации. По его словам, разведывательные бюллетени также подтверждают гипотезу о том, что КИП достаточно и точно указала на подготовку Турции к военному конфликту и высадке на Кипре, но ее предупреждения были проигнорированы режимом. Ученый отметил, что впечатляет детальность информации, которой располагала греческая разведка как до, так и после турецкого вторжения о процессах в турецких частях и соединениях, а также что Турция была мобилизована и подготовлена к конфликту гораздо лучше, чем Греция. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

https://ria.ru/20241102/gretsiya-1981546043.html

https://ria.ru/20241029/erdogan-1980655296.html

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