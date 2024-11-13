https://ria.ru/20241113/demeshin-1983481628.html

Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение

Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение - РИА Новости, 13.11.2024

Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение

"Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:10

2024-11-13T12:10

2024-11-13T12:10

хабаровский край

россия

хабаровский край

китай

дмитрий демешин

владимир путин

михаил мишустин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума-2024 опубликован на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Уже сейчас мы готовимся к воплощению в жизнь больших планов по развитию острова Большой Уссурийский. От многолетних разговоров переходим, наконец, к делу! По поручению президента "дорожную карту" направили на утверждение в федеральный Минтранс и Минвостокразвития", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в первую очередь необходимо построить погранпереход и автодорогу к нему от моста через Амурскую протоку. Далее - опорные проекты, техзадания по ним представлены, находятся у него на рассмотрении, уточнил Демешин. "Перед нами стоит задача: утвердить с правительством РФ конкретный план развития острова и начать совсем скоро, с 2025 года, вместе с китайской стороной его реализацию. Это триггерный проект для экономического роста Хабаровского края. Кроме того, он позволит расширить экономическое и гуманитарное сотрудничество с КНР. Жители нашего региона давно этого ждут", - заключил губернатор. В сентябре Демешин сообщал, что Росавтодор подключится к строительству дороги на остров. Губернатор информировал также, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов и имеется положительное заключение госэкспертизы. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске. В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева на круглом столе VI Дальневосточного форума предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове должен был поступить в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.

https://ria.ru/20241112/natsproekt-1983284745.html

https://ria.ru/20241112/demeshin-1983228031.html

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россия, хабаровский край, китай, дмитрий демешин, владимир путин, михаил мишустин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)