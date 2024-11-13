Рейтинг@Mail.ru
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:10 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/demeshin-1983481628.html
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение - РИА Новости, 13.11.2024
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение
"Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:10
хабаровский край
россия
хабаровский край
китай
дмитрий демешин
владимир путин
михаил мишустин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12a616f23eecbf254629154a01a9ec1a.jpg
ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума-2024 опубликован на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Уже сейчас мы готовимся к воплощению в жизнь больших планов по развитию острова Большой Уссурийский. От многолетних разговоров переходим, наконец, к делу! По поручению президента "дорожную карту" направили на утверждение в федеральный Минтранс и Минвостокразвития", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в первую очередь необходимо построить погранпереход и автодорогу к нему от моста через Амурскую протоку. Далее - опорные проекты, техзадания по ним представлены, находятся у него на рассмотрении, уточнил Демешин. "Перед нами стоит задача: утвердить с правительством РФ конкретный план развития острова и начать совсем скоро, с 2025 года, вместе с китайской стороной его реализацию. Это триггерный проект для экономического роста Хабаровского края. Кроме того, он позволит расширить экономическое и гуманитарное сотрудничество с КНР. Жители нашего региона давно этого ждут", - заключил губернатор. В сентябре Демешин сообщал, что Росавтодор подключится к строительству дороги на остров. Губернатор информировал также, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов и имеется положительное заключение госэкспертизы. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске. В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева на круглом столе VI Дальневосточного форума предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове должен был поступить в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
https://ria.ru/20241112/natsproekt-1983284745.html
https://ria.ru/20241112/demeshin-1983228031.html
россия
хабаровский край
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24e3c8c1f5ad044bef0434155852eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хабаровский край, китай, дмитрий демешин, владимир путин, михаил мишустин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Хабаровский край, Россия, Хабаровский край, Китай, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума-2024 опубликован на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Более 30 домов сданы в эксплуатацию по нацпроекту в Хабаровском крае
12 ноября, 14:03
"Уже сейчас мы готовимся к воплощению в жизнь больших планов по развитию острова Большой Уссурийский. От многолетних разговоров переходим, наконец, к делу! По поручению президента "дорожную карту" направили на утверждение в федеральный Минтранс и Минвостокразвития", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в первую очередь необходимо построить погранпереход и автодорогу к нему от моста через Амурскую протоку. Далее - опорные проекты, техзадания по ним представлены, находятся у него на рассмотрении, уточнил Демешин.
"Перед нами стоит задача: утвердить с правительством РФ конкретный план развития острова и начать совсем скоро, с 2025 года, вместе с китайской стороной его реализацию. Это триггерный проект для экономического роста Хабаровского края. Кроме того, он позволит расширить экономическое и гуманитарное сотрудничество с КНР. Жители нашего региона давно этого ждут", - заключил губернатор.
В сентябре Демешин сообщал, что Росавтодор подключится к строительству дороги на остров. Губернатор информировал также, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов и имеется положительное заключение госэкспертизы. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске.
В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева на круглом столе VI Дальневосточного форума предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове должен был поступить в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства.
Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Демешин: новая котельная улучшит качество воздуха в поселке Чегдомын
12 ноября, 09:45
 
Хабаровский крайРоссияХабаровский крайКитайДмитрий ДемешинВладимир ПутинМихаил МишустинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала