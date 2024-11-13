https://ria.ru/20241113/demeshin-1983481628.html
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение - РИА Новости, 13.11.2024
Демешин: план острова Большой Уссурийский направлен на утверждение
"Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:10
хабаровский край
россия
хабаровский край
китай
дмитрий демешин
владимир путин
михаил мишустин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума-2024 опубликован на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Уже сейчас мы готовимся к воплощению в жизнь больших планов по развитию острова Большой Уссурийский. От многолетних разговоров переходим, наконец, к делу! По поручению президента "дорожную карту" направили на утверждение в федеральный Минтранс и Минвостокразвития", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в первую очередь необходимо построить погранпереход и автодорогу к нему от моста через Амурскую протоку. Далее - опорные проекты, техзадания по ним представлены, находятся у него на рассмотрении, уточнил Демешин. "Перед нами стоит задача: утвердить с правительством РФ конкретный план развития острова и начать совсем скоро, с 2025 года, вместе с китайской стороной его реализацию. Это триггерный проект для экономического роста Хабаровского края. Кроме того, он позволит расширить экономическое и гуманитарное сотрудничество с КНР. Жители нашего региона давно этого ждут", - заключил губернатор. В сентябре Демешин сообщал, что Росавтодор подключится к строительству дороги на остров. Губернатор информировал также, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов и имеется положительное заключение госэкспертизы. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске. В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева на круглом столе VI Дальневосточного форума предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове должен был поступить в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
https://ria.ru/20241112/natsproekt-1983284745.html
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россия, хабаровский край, китай, дмитрий демешин, владимир путин, михаил мишустин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Хабаровский край, Россия, Хабаровский край, Китай, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Президент России Владимир Путин
поручил начать реализацию совместного с КНР
плана по развитию острова Большой Уссурийский. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума-2024 опубликован на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин
и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Уже сейчас мы готовимся к воплощению в жизнь больших планов по развитию острова Большой Уссурийский. От многолетних разговоров переходим, наконец, к делу! По поручению президента "дорожную карту" направили на утверждение в федеральный Минтранс и Минвостокразвития", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в первую очередь необходимо построить погранпереход и автодорогу к нему от моста через Амурскую протоку. Далее - опорные проекты, техзадания по ним представлены, находятся у него на рассмотрении, уточнил Демешин.
"Перед нами стоит задача: утвердить с правительством РФ конкретный план развития острова и начать совсем скоро, с 2025 года, вместе с китайской стороной его реализацию. Это триггерный проект для экономического роста Хабаровского края. Кроме того, он позволит расширить экономическое и гуманитарное сотрудничество с КНР. Жители нашего региона давно этого ждут", - заключил губернатор.
В сентябре Демешин сообщал, что Росавтодор
подключится к строительству дороги на остров. Губернатор информировал также, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов и имеется положительное заключение госэкспертизы. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске
.
В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева
на круглом столе VI Дальневосточного форума предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове должен был поступить в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства.
Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур
на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.