https://ria.ru/20241113/delo-1983452968.html

Фигурант дела офицера Минобороны Вертелецкого получил условный срок

Фигурант дела офицера Минобороны Вертелецкого получил условный срок - РИА Новости, 13.11.2024

Фигурант дела офицера Минобороны Вертелецкого получил условный срок

Бывший глава отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Евгений Макеев, фигурировавший в деле своего начальника Владимира Вертелецкого и... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:49

2024-11-13T10:49

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший глава отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Евгений Макеев, фигурировавший в деле своего начальника Владимира Вертелецкого и заключивший сделку со следствием, получил условный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела департамента министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Евгения Макеева... Приговором суда Макееву, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере более 2,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Он признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения ГОЗ (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).Установлено, что в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа МО РФ заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. Отмечается, что в 2020 году глава управления департамента Минобороны РФ по обеспечению ГОЗ Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили от Червякова взятки на сумму более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества."Вертелецкий продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. В отношении Червякова уголовное дело выделено в отдельное производство, после ознакомления с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241108/arest-1982756738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)